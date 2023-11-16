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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 03:45

В Тюмени появились вакансии для подработки в новогодние праздники

На работу как на праздник: в Тюмени появились новогодние вакансии

16 ноября 2023, 03:43
Фото: 1MI

В Тюмени появились вакансии для подработки в новогодние праздники

До Нового года осталось всего полтора месяца, поэтому тюменские работодатели открывают актуальные для праздника вакансии. Эксперты «Авито Работа» рассказали «РБК Тюмень», каких предложений больше и где можно неплохо подзаработать.

В настоящий момент выросло количество вакансий, связанных со сферами туризма, продаж и ресторанного бизнеса. Предлагаемая зарплата в этих категориях также стала выше на 25 процентов.

Эксперты отметили, что на новогодних праздниках продавец-консультант в магазине фейерверков может заработать 40-60 тысяч. Итоговая зарплата будет зависеть от оклада и дополнительных надбавок.

В Тюменской области вдруг оказалось некому работать
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На зарплату в 50 тысяч рублей можно рассчитывать, работая помощником в прокате лыж и сноубордов. Зачастую компании готовы обсуждать разные варианты графика работы.

Аналитики добавили, что в предновогодние дни крайне востребованными становятся актеры на роли Снегурочки и Деда Мороза с оплатой от 1 000 рублей в час. Также перед праздниками, когда растет покупательский спрос, не хватает сотрудников пунктов выдачи заказов: им предлагают от 1 400 рублей за смену. Требуются и фасовщики сладких подарков на зарплату в 30 тысяч рублей за месяц.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские работодатели столкнулись с нехваткой рабочего персонала. Потребность на специалистов данной сферы выросла на 42 процента за год.

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