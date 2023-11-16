На работу как на праздник: в Тюмени появились новогодние вакансии

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
В настоящий момент выросло количество вакансий, связанных со сферами туризма, продаж и ресторанного бизнеса. Предлагаемая зарплата в этих категориях также стала выше на 25 процентов.
Эксперты отметили, что на новогодних праздниках продавец-консультант в магазине фейерверков может заработать 40-60 тысяч. Итоговая зарплата будет зависеть от оклада и дополнительных надбавок.
На зарплату в 50 тысяч рублей можно рассчитывать, работая помощником в прокате лыж и сноубордов. Зачастую компании готовы обсуждать разные варианты графика работы.
Аналитики добавили, что в предновогодние дни крайне востребованными становятся актеры на роли Снегурочки и Деда Мороза с оплатой от 1 000 рублей в час. Также перед праздниками, когда растет покупательский спрос, не хватает сотрудников пунктов выдачи заказов: им предлагают от 1 400 рублей за смену. Требуются и фасовщики сладких подарков на зарплату в 30 тысяч рублей за месяц.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские работодатели столкнулись с нехваткой рабочего персонала. Потребность на специалистов данной сферы выросла на 42 процента за год.