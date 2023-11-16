На работу как на праздник: в Тюмени появились новогодние вакансии

Аналитики добавили, что в предновогодние дни крайне востребованными становятся актеры на роли Снегурочки и Деда Мороза с оплатой от 1 000 рублей в час. Также перед праздниками, когда растет покупательский спрос, не хватает сотрудников пунктов выдачи заказов: им предлагают от 1 400 рублей за смену. Требуются и фасовщики сладких подарков на зарплату в 30 тысяч рублей за месяц.