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В Тюмени до 2040 года построят более 40 тоннелей и развязок

Более 40 тоннелей и новых развязок появятся в Тюмени до 2040 года

18 января 2024, 06:42
Фото: 1MI

В Тюмени до 2040 года построят более 40 тоннелей и развязок

В Тюмени к 2040 году возведут более 40 тоннелей и транспортных развязок для увеличения пропускной способности пересечений, построят и реконструируют более 270 километров улиц в зонах общественно-деловой, многоэтажной жилой застройки.

Также запланированы строительство и реконструкция 77 километров подъездов к садоводческим, огородническим, некоммерческим объединениям, более 472 километров улиц в малоэтажной жилой застройке, около 330 километров опорной улично-дорожной сети. Такие данные указаны в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени на период 2018–2040 годы.

На реализацию программы тюменские власти планируют потратить более 546 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета более 9,8 миллиардов рублей, из областного — более 115,4 миллиардов, из городского — более 2 миллиардов рублей. Внебюджетные средства составят 205,7 миллиардов рублей.

Указано, что целью программы является формирование оптимального комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, направленных на создание устойчивой транспортной системы на территории Тюмени, обеспечивающей безопасность, качество и эффективность обслуживания населения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят новый надземный пешеходный переход на пересечении улиц Мельникайте — Хабаровская. Новый дорожный объект сдадут в эксплуатацию до конца 2024 года.

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