Более 40 тоннелей и новых развязок появятся в Тюмени до 2040 года

На реализацию программы тюменские власти планируют потратить более 546 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета более 9,8 миллиардов рублей, из областного — более 115,4 миллиардов, из городского — более 2 миллиардов рублей. Внебюджетные средства составят 205,7 миллиардов рублей.