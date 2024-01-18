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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

В Тюмени третьи сутки ищут мужчину, которого засосало в канализацию

В Тюмени третьи сутки ищут рабочего, упавшего в канализацию

18 января 2024, 07:09
Фото: Росводоканал Тюмень

В Тюмени третьи сутки ищут мужчину, которого засосало в канализацию

В Тюмени продолжаются поиски тела рабочего, упавшего в приемную камеру очистных сооружений. В настоящее время результатов нет.

Как пояснили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», осложняет поисковые работы бесперебойная работа очистных сооружений — в сутки через них проходит более 180 тысяч кубических метров сточных вод.

«Ночью, когда поток стоков в системе минимальный, спасатели обследовали часть подземных коммуникаций сооружений очистки сточных вод. Накануне днем велись с помощью роботов телеинспекции. Пострадавший не обнаружен. Поисковая операция продолжается», — сообщили в «Росводоканал Тюмень».

В службе ТОСЭР информацию о продолжающейся поисковой операции подтвердили и отметили, что пока неизвестно сколько еще времени потребуется.

Ранее «Наш Город» писал, что трагедия произошла на очистных сооружениях канализации в микрорайоне Копытово 16 января. Погибший мужчина являлся сотрудником подрядной организации «Сервис-Групп», специалисты которой вели ремонтные работы на очистных сооружениях. По факту ЧП прокуратура Тюменской области и Следственный комитет проводят проверку.

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