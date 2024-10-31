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Росводоканал

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Октябрь
Специалисты росводоканала рассказали о вкладе в развитие Тюменской области
31 октября, 05:44
Опыт «Росводоканал Тюмень» представлен на тарифной Всероссийской конференции ФАС
22 октября, 15:13
В Тюмени завершилась реконструкция станции первого подъема на Метелевском водозаборе
17 октября, 06:04
«Росводоканал Тюмень» строит насосную станцию в Тюменском районе по новой технологии
9 октября, 13:20
Река Тура стала центральным образом нового арт-объекта «Росводоканал Тюмень»
8 октября, 11:14
Елка «Росводоканал Тюмень» украсит главную новогоднюю площадь Тюмени
1 октября, 07:31
Сентябрь
Глава Тюмени высоко оценил качество реконструкции Метелевских водоочистных сооружений
25 сентября, 09:45
Тюменский Бульвар Воды стал первым в России
24 сентября, 10:50
Дубы Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович будут расти на Аллее Воды в Тюмени
23 сентября, 12:51
«Росводоканал Тюмень» запустил новый просветительский проект — «ЭКОволна РВК»
В Тюмени запущен новый просветительский проект «ЭКОволна РВК». Его задача — объединить усилия людей в борьбе за чистую и здоровую окружающую среду.
20 сентября, 13:22
Август
В Тюмени появились Бульвар Воды и «сухой» фонтан
29 августа, 12:47
Тюменцы отпраздновали 160-летие первого в Сибири водопровода
28 августа, 08:49
«Росводоканал Тюмень» организовал праздник для детей из центра «Дзержинец»
23 августа, 09:24
«Росводоканал Тюмень» стал лучшим среди предприятий высокой социальной эффективности
7 августа, 07:56
«Росводоканал Тюмень» стал партнером семейного экофестиваля «Я-Планета»
5 августа, 10:31
«Росводоканал Тюмень» вновь стал партнером национальных проектов
1 августа, 10:17
Ольга Сарбаева: «Тюменский водоканал — флагман среди предприятий отрасли»
1 августа, 05:15
Июль
«Росводоканал Тюмень» подготовит к зиме водозабор в районе поселка Винзили
31 июля, 10:49
«Росводоканал Тюмень» запустил инновационную систему очистки воздуха
26 июля, 08:46
Инженеры и слесари тюменского водоканала сразились в спортивных баталиях
22 июля, 12:46

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