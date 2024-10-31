«Росводоканал Тюмень» запустил новый просветительский проект — «ЭКОволна РВК»

В Тюмени запущен новый просветительский проект «ЭКОволна РВК». Его задача — объединить усилия людей в борьбе за чистую и здоровую окружающую среду.