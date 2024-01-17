Тело рабочего, упавшего в канализацию, ищут в тюменской Туре

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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В пятом часу вечера во время проведения ремонтных работ на очистных сооружениях, расположенных в городе Тюмени по улице Раневской, работник подрядной организации упал в приемную камеру очистных сооружений. Его затянуло в трубу.
Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и сотрудники подрядной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В настоящее время поиски погибшего мужчины продолжаются. По словам источников Ура.Ру, тело рабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара очистных сооружений «Росводканала», могло застрять в системе городских очистных сооружений канализации, либо вынести в Туру.
Ранее «Наш Город» писал, что поисковые работы находятся на контроле прокуратуры Тюменской области. Ведомство также начало проверку по факту произошедшего ЧП.