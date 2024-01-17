nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Тело тюменского рабочего, упавшего в канализацию, могло унести в Туру

Тело рабочего, упавшего в канализацию, ищут в тюменской Туре

17 января 2024, 08:45
Фото: 1MI

Тело тюменского рабочего, упавшего в канализацию, могло унести в Туру

Тюменские следователи начали проверку по факту трагедии, произошедшей 16 января на очистных сооружениях в микрорайоне Копытово.

В пятом часу вечера во время проведения ремонтных работ на очистных сооружениях, расположенных в городе Тюмени по улице Раневской, работник подрядной организации упал в приемную камеру очистных сооружений. Его затянуло в трубу.

Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и сотрудники подрядной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В настоящее время поиски погибшего мужчины продолжаются. По словам источников Ура.Ру, тело рабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара очистных сооружений «Росводканала», могло застрять в системе городских очистных сооружений канализации, либо вынести в Туру.

Рабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара, ищут с помощью роботов
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что поисковые работы находятся на контроле прокуратуры Тюменской области. Ведомство также начало проверку по факту произошедшего ЧП.

Читайте также:
Где тюменцы смогут искупаться на Крещение?Тюменцы раскупили перед Новым годом жилье в новостройкахВ Тюмени пропал из продажи препарат от инфаркта
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Следственный комитет#Прокуратура#Новости тюмени#ТОСЭР#Гибель человека#Гибель на производстве#Очистные сооружения
Подпишитесь
В Тюмени рабочего засосало в очистные сооружения. Его тело не найдено до сих пор
Сегодня, 04:57
Стали больше болеть: в Тюмени классы в школах закрывают на карантин
Сегодня, 06:20
«Китаец и „Лада“ по цене японца?»: как изменилась ситуация на авторынке в 2024 году
Сегодня, 07:54
«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
Вчера, 07:26
Тюменцы раскупили перед Новым годом жилье в новостройках
Сегодня, 07:54
Заключал контракт дважды: в зоне спецоперации погиб металлург из Тюмени
Сегодня, 07:54