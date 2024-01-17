Тюменцы раскупили перед Новым годом жилье в новостройках

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
По информации экспертов, объем предложения на первичном рынке в конце года возрос на 8%. Средняя стоимость жилья составляла 6,4 миллиона рублей.
«Рост спроса на первичном рынке был связан с ситуацией в банковском секторе — в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки», — пояснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.
Стоит отметить, что по прогнозам руководителя федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, в первом квартале 2024 года рынок недвижимости будет развиваться по по умеренно нейтральному прогнозу.
«Количество клиентов, обратившихся за ипотечной консультацией в понедельник 15 января по сети в России, сопоставимо со средним уровнем до начала периода повышения ипотечных ставок и на 40-50% лучше, чем было, к примеру, в два последних понедельника декабря. Поэтому можно смело утверждать, что рынок недвижимости в первом квартале пойдет все-таки не по пессимистичному, как казалось в конце 2023 года», — отметил Хусаинов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце 2023 года общее число сделок по покупке недвижимости превысило показатели ноября в два раза, в том числе в новостройках — на 30%.