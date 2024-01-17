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Спрос на новостройки в Тюмени вырос почти на 30% в конце 2023 года

Тюменцы раскупили перед Новым годом жилье в новостройках

17 января 2024, 07:54
Фото: 1MI

Спрос на новостройки в Тюмени вырос почти на 30% в конце 2023 года

В Тюмени спрос на жилье в новостройках по итогам четвертого квартала 2023 года вырос на 27%. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

По информации экспертов, объем предложения на первичном рынке в конце года возрос на 8%. Средняя стоимость жилья составляла 6,4 миллиона рублей.

«Рост спроса на первичном рынке был связан с ситуацией в банковском секторе — в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки», — пояснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.

Стоит отметить, что по прогнозам руководителя федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, в первом квартале 2024 года рынок недвижимости будет развиваться по по умеренно нейтральному прогнозу.

«Количество клиентов, обратившихся за ипотечной консультацией в понедельник 15 января по сети в России, сопоставимо со средним уровнем до начала периода повышения ипотечных ставок и на 40-50% лучше, чем было, к примеру, в два последних понедельника декабря. Поэтому можно смело утверждать, что рынок недвижимости в первом квартале пойдет все-таки не по пессимистичному, как казалось в конце 2023 года», — отметил Хусаинов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце 2023 года общее число сделок по покупке недвижимости превысило показатели ноября в два раза, в том числе в новостройках — на 30%.

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