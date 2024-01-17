Где тюменцы смогут искупаться на Крещение?

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В этом году в городе будет организовано три места с купелями и иорданями — на территории базы «моржей» «Озеро чемпионов» (озеро Липовое), на реке Тура в районе Свято-Троицкого монастыря и в жилом районе Антипино.
По традиции на территории базы «Озеро Чемпионов» будет построена ледяная часовню. В тюменском центре закаливания и плавания «АквАйСпорт» ее соблюдают на протяжении двенадцати лет.
Перед крещенскими купаниями воду в водоемах проверит Роспотребнадзор, также состоится церемония освящения воды, за безопасностью будут следить сотрудники ГИМС, пожарно-спасательных отрядов, полиции, скорой помощи.
Напомним, в минувшем году в Тюменской области в крещенских купаниях участие приняли 35 тысяч жителей региона. На территории юга области было организовано 50 купелей, в том числе 11 в Тюмени.