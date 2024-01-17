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Published Сегодня, 08:25

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В Тюмени в праздник Крещения обустроят три купели

Где тюменцы смогут искупаться на Крещение?

17 января 2024, 08:25
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени в праздник Крещения обустроят три купели

В Тюмени продолжается подготовка к празднику Крещения. 18 и 19 января в областной столице пройдут традиционные крещенские купания.

В этом году в городе будет организовано три места с купелями и иорданями — на территории базы «моржей» «Озеро чемпионов» (озеро Липовое), на реке Тура в районе Свято-Троицкого монастыря и в жилом районе Антипино.

По традиции на территории базы «Озеро Чемпионов» будет построена ледяная часовню. В тюменском центре закаливания и плавания «АквАйСпорт» ее соблюдают на протяжении двенадцати лет.

Перед крещенскими купаниями воду в водоемах проверит Роспотребнадзор, также состоится церемония освящения воды, за безопасностью будут следить сотрудники ГИМС, пожарно-спасательных отрядов, полиции, скорой помощи.

Напомним, в минувшем году в Тюменской области в крещенских купаниях участие приняли 35 тысяч жителей региона. На территории юга области было организовано 50 купелей, в том числе 11 в Тюмени.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Православные праздники#Крещение
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