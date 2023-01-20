Более 35 тысяч тюменцев искупались в ледяной воде в Крещение

По данным МЧС по Тюменской области, во время крещенских купаний происшествий зарегистрировано не было. За безопасностью верующих в православный праздник следили на протяжении двух дней 650 сотрудников ГИМС, пожарно-спасательных отрядов, полиции, скорой помощи. Также было задействовано 234 единицы техники.