Более 35 тысяч тюменцев искупались в ледяной воде в Крещение

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:07
По данным МЧС по Тюменской области, во время крещенских купаний происшествий зарегистрировано не было. За безопасностью верующих в православный праздник следили на протяжении двух дней 650 сотрудников ГИМС, пожарно-спасательных отрядов, полиции, скорой помощи. Также было задействовано 234 единицы техники.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 января на городских водоочистительных сооружениях прошел обряд освящения воды.