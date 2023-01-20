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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Более 35 тысяч тюменцев искупались в ледяной воде в Крещение

Сегодня, 05:02
Фото: nashgorod.ru

Более 35 тысяч тюменцев окунулись в прорубь на Крещение

Более 35 тысяч жителей Тюменской области окунулись в этом году в проруби на Крещение. На территории региона было организовано пятьдесят купелей.
Сюжет
Тюмень

По данным МЧС по Тюменской области, во время крещенских купаний происшествий зарегистрировано не было. За безопасностью верующих в православный праздник следили на протяжении двух дней 650 сотрудников ГИМС, пожарно-спасательных отрядов, полиции, скорой помощи. Также было задействовано 234 единицы техники.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 января на городских водоочистительных сооружениях прошел обряд освящения воды.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#МЧС#Крещение#Православные праздники#Праздники#Тюменская область
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