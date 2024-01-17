В Тюмени пропал из продажи препарат от инфаркта

В настоящее время таблеток нет в наличии ни в одной из аптек города. По словам фармацевтов, информации о том, когда поступит лекарство в регион нет. В качестве альтернативы «Эффиенту» в аптеках предлагают препараты «Клопидогрел Акрихин», «Брилинта», «Тикагрелор», «Аспирин кардио» и т.д, дефицита в которых нет.