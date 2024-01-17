В Тюмени пропал из продажи препарат от инфаркта

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В настоящее время таблеток нет в наличии ни в одной из аптек города. По словам фармацевтов, информации о том, когда поступит лекарство в регион нет. В качестве альтернативы «Эффиенту» в аптеках предлагают препараты «Клопидогрел Акрихин», «Брилинта», «Тикагрелор», «Аспирин кардио» и т.д, дефицита в которых нет.
Однако, по словам экспертов, «Эффиент» является более эффективным препаратов из всей группы. Дженериков «Эффиента» в настоящее время в России нет.
Заметим, что дефицит иностранного лекарства для профилактики инфаркта на данный момент наблюдается во всех регионах России. По данным Минздрава, поставки лекарственного средства в Россию прекращены с сентября прошлого года — компания «Сервье», официальный официального дистрибьютора «Эффиента» в России, уже сообщила, что планов по возобновлению поставок «Эффиента» в страну нет, пишут Ведомости.
«Наш Город » направил запрос в Росздравндзор Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за повышенного спроса в аптеках наблюдается дефицит на антибиотики для лечения ОРВИ и гриппа в виде суспензии. В частности, сразу в нескольких точках из продажи пропали препараты «Клацид», «Панцеф» и «Зиннат».