nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Из тюменских аптек пропали заграничные таблетки для сердечников

В Тюмени пропал из продажи препарат от инфаркта

17 января 2024, 07:24
Фото: 1MI

Из тюменских аптек пропали заграничные таблетки для сердечников

Из тюменских аптек исчез популярный лекарственный препарат от повторного инфаркта «Эффиент» (прасугрел) производства американской фармкомпании Eli Lilly.

В настоящее время таблеток нет в наличии ни в одной из аптек города. По словам фармацевтов, информации о том, когда поступит лекарство в регион нет. В качестве альтернативы «Эффиенту» в аптеках предлагают препараты «Клопидогрел Акрихин», «Брилинта», «Тикагрелор», «Аспирин кардио» и т.д, дефицита в которых нет.

Однако, по словам экспертов, «Эффиент» является более эффективным препаратов из всей группы. Дженериков «Эффиента» в настоящее время в России нет.

Заметим, что дефицит иностранного лекарства для профилактики инфаркта на данный момент наблюдается во всех регионах России. По данным Минздрава, поставки лекарственного средства в Россию прекращены с сентября прошлого года — компания «Сервье», официальный официального дистрибьютора «Эффиента» в России, уже сообщила, что планов по возобновлению поставок «Эффиента» в страну нет, пишут Ведомости.

«Наш Город » направил запрос в Росздравндзор Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за повышенного спроса в аптеках наблюдается дефицит на антибиотики для лечения ОРВИ и гриппа в виде суспензии. В частности, сразу в нескольких точках из продажи пропали препараты «Клацид», «Панцеф» и «Зиннат».

Читайте также:
На реконструкцию парка в Тюмени планируют потратить более 200 миллионов рублейСтали больше болеть: в Тюмени классы в школах закрывают на карантинРабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара, ищут с помощью роботов
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Лекарства#Дефицит#Аптеки#Сердечно-сосудистые заболевания
Подпишитесь
В Тюмени рабочего засосало в очистные сооружения. Его тело не найдено до сих пор
Сегодня, 04:57
Стали больше болеть: в Тюмени классы в школах закрывают на карантин
Сегодня, 06:20
«Детей больше — учителей меньше»: с чем связан дефицит педагогов в тюменских школах
Вчера, 08:55
«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
Вчера, 07:26
В Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей
Вчера, 09:25
Уходил и обещал вернуться: на СВО погиб кандидат в депутаты и коммунист из Тобольска
Вчера, 10:26