Из аптек Тюмени стали пропадать импортные антибиотики для детей

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
По данным «Ура.ру» импортные антибиотики в виде суспензии закончились или остались в минимальном остатке в городски аптеках «Фармсоюз» «Аптека №1» и «ЮниФарм». Отсутствие препаратов компании объясняют санкциями и повышенном спросом из-за ОРВИ и гриппа.
«„Клацида“ и „Панцефа“ в суспензии нет. Остался только „Зиннат“. Это все импорт, их у поставщиков нет», — пояснили в «Аптеке №1».
Издание попросило прокомментировать ситуацию региональный Росздравнадзор, ответ на запрос ожидается.
Напомним, в Тюмени уже несколько месяцев продажа лекарств в аптеках производится по новым правилам. Одно из них — регистрация рецепта, которая не даст купить препарат дважды.