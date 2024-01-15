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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Из аптек Тюмени стали пропадать импортные антибиотики для детей

Из аптек Тюмени стали пропадать импортные антибиотики для детей

15 января 2024, 10:10
Фото: Midjourney
Из тюменских аптек начали исчезать антибиотики в форме суспензии, которые часто назначают детям. Так, дефицит, сразу в нескольких точках продаж, возник на препараты «Клацид», «Панцеф» и «Зиннат».

По данным «Ура.ру» импортные антибиотики в виде суспензии закончились или остались в минимальном остатке в городски аптеках «Фармсоюз» «Аптека №1» и «ЮниФарм». Отсутствие препаратов компании объясняют санкциями и повышенном спросом из-за ОРВИ и гриппа.

«„Клацида“ и „Панцефа“ в суспензии нет. Остался только „Зиннат“. Это все импорт, их у поставщиков нет», — пояснили в «Аптеке №1».

Издание попросило прокомментировать ситуацию региональный Росздравнадзор, ответ на запрос ожидается.

Напомним, в Тюмени уже несколько месяцев продажа лекарств в аптеках производится по новым правилам. Одно из них — регистрация рецепта, которая не даст купить препарат дважды.

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#Общество#Ирина Швецова#Аптеки
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