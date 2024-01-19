Генерал Бастрыкин заинтересовался тюменцем, открывшим охоту на девушек

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Напомним, накануне в Тюмени задержали мужчину, открывшего охоту на девушек. Неизвестный побывал в нескольких домах в районе Ново-Патрушево и даже пытался приставать к школьнице. На данный момент он задержан и находится в полиции
Все обстоятельства произошедшего изучаются следователями в СУ СК России по Тюменской области в рамках доследственной проверки.
Ранее «Наш Город» писал, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту 10-месячного ребёнка в Областной инфекционной больнице Тюмени. Трагедия произошла в конце декабря 2023 года.