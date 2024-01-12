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Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле с умершим младенцем в Тюмени

Генерал Бастрыкин поручил разобраться в деле с умершим младенцем в Тюмени

12 января 2024, 08:08
Фото: 1MI

Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле с умершим младенцем в Тюмени

Тюменские следователи проведут проверку по факту трагедии, произошедшей в тюменской больнице. В конце декабря 2023 года в медучреждении скончался 10-месячный младенец.

Мама ребенка полагает, что ее сын погиб в результате ненадлежащего оказания ему медицинской помощи.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — указано в сообщении информационного центра СУ СК России.

В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Инфекционной больнице 23 декабря 2023 года скончался 10-месячный ребенок, у которого был выявлен коклюш. По словам мамы ребенка, малыша можно было спасти, но врачи не оказали ему своевременную помощь.

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