Генерал Бастрыкин поручил разобраться в деле с умершим младенцем в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Инфекционной больнице 23 декабря 2023 года скончался 10-месячный ребенок, у которого был выявлен коклюш. По словам мамы ребенка, малыша можно было спасти, но врачи не оказали ему своевременную помощь.