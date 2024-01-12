Генерал Бастрыкин поручил разобраться в деле с умершим младенцем в Тюмени

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Мама ребенка полагает, что ее сын погиб в результате ненадлежащего оказания ему медицинской помощи.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — указано в сообщении информационного центра СУ СК России.
В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Инфекционной больнице 23 декабря 2023 года скончался 10-месячный ребенок, у которого был выявлен коклюш. По словам мамы ребенка, малыша можно было спасти, но врачи не оказали ему своевременную помощь.