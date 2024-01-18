«Это актеры, а выигрыша нет»: тюменцы не верят в лотерейных миллиардеров

Известно, что Светлана и Юрий Семеновы в браке состоят уже 40 лет, скоро им предстоит отметить рубиновую свадьбу. Семья живет скромно и не привыкла к публичности. Тем не менее, Семеновы посчитали справедливым и важным поделиться своей историей победы, ведь многие участники интересовались, кто же стал тем самым обладателем «Новогоднего миллиарда».