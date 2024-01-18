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Тюменцы не верят в лотерейных миллиардеров

«Это актеры, а выигрыша нет»: тюменцы не верят в лотерейных миллиардеров

18 января 2024, 08:39
Фото: 1MI

Тюменцы не верят в лотерейных миллиардеров

Пресс-служба компании «Столото» сегодня раскрыла имена счастливчиков из Тюмени, выигравших в новогодней лотерее 1 миллиард рублей. Новыми миллиардерами стала семья Семеновых Юрия и Светланы.
Фото: Столото

Однако жители Тюмени в информацию, распространенную «Столото» не верят и считают, что на опубликованных фото — актеры с выдуманными именами.

«Ни один человек здравый не дал бы себя опубликовать! В моём окружении даже 10 тысяч никто не выиграл. Это актеры театра и кино — мужчина точно актер», — уверены горожане.
«Если б была правда, я бы только порадовалась, за людей, которым так повезло. Но набрав имя, фамилию и профессию логопед, появляется другая женщина, которая проживает в Екатеринбурге и там же принимает (в релизе „Столото“ было указано, что Светлана работает логопедом). Так что, очередная ложь, рекламный дешевый ход, ну либо вымышленные имена, фамилии, профессии, лица», — отметила Милана М.

По мнению тюменцев, миллиард рублей выиграл только тот, кто организовал данную лотерею. А так называемая «утка» распространена для того, чтобы увеличить продажи лотерейных билетов.

Впрочем, среди горожан нашлись и те, кто знает семью Семеновых. По словам Елены Н., ее дочь ходила на занятия к Светлане Семеновой.

«Порадуйтесь за людей, господа. Люди реальные и выигрыш существует, поверьте», — сообщил Дмитрий К.
Фото: Столото

Напомним, новогодний розыгрыш миллиарда рублей состоялся 1 января 2024 года. Выигрышным оказался билет, купленный в Тюмени в точке продаж «Столото». Победители стали третьими в истории России лотерейными миллиардерами.

Известно, что Светлана и Юрий Семеновы в браке состоят уже 40 лет, скоро им предстоит отметить рубиновую свадьбу. Семья живет скромно и не привыкла к публичности. Тем не менее, Семеновы посчитали справедливым и важным поделиться своей историей победы, ведь многие участники интересовались, кто же стал тем самым обладателем «Новогоднего миллиарда».

«Мы не особо суеверные, но я иногда утром слушаю советы астрологов и напутственно пересказываю их Юре. В целом, гороскоп сулил, что 2024 год откроет для меня новые возможности и будет финансово благополучным. Когда муж вручил мне тубус по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких», — рассказала Светлана.

Лотерейные билеты Юрий Семенов начал покупать три года назад. Примечательно, что билеты на новогодний розыгрыш, он приобрел на деньги, выигранные в моментальной лотерее.

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