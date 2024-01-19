На юге Тюменской области похолодает до -29

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
Modified Сегодня, 01:12
Updated Сегодня, 01:12
В Тюмени 19 января ожидается малооблачная погода, ветер до 2,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -20…-15, в темное время суток столбики термометров покажут -17…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:01 закат в 16:34 продолжительность дня 7 часов 33 минуты.
В Тобольске в пятницу синоптики обещают небольшой снег, ветер до 3,9 м/с. Утром и днем -16…-18, в темное время суток температура воздуха составит -19…-16.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57 закат в 16:17 продолжительность дня 7 часов 20 минут.
В Ялуторовске 19 января ожидается небольшой снег, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -20…-17, к вечеру температура похолодает до -20.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:55, закат в 16:34 продолжительность дня 7 часов 39 минут.
В Заводоуковске в пятницу в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 4 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -17…-20, в вечерние и ночные часы ожидается до -15…-21.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 16:34 продолжительность дня 7 часов 40 минут.
В Ишиме 19 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 1,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -15…-18, в темное время суток температура воздуха опустится до -22…-23.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40, закат в 16:25 продолжительность дня 7 часов 45 минут.