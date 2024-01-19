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На юге Тюменской области похолодает до -29

На юге Тюменской области похолодает до -29

19 января 2024, 01:12
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков морозная погода ожидается в ночные часы. Днем температура воздуха составит -14…-19. День пройдет преимущественно без осадков при юго-западном ветре 6-11 м/с.

В Тюмени 19 января ожидается малооблачная погода, ветер до 2,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -20…-15, в темное время суток столбики термометров покажут -17…-12.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:01 закат в 16:34 продолжительность дня 7 часов 33 минуты.

В Тобольске в пятницу синоптики обещают небольшой снег, ветер до 3,9 м/с. Утром и днем -16…-18, в темное время суток температура воздуха составит -19…-16.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57 закат в 16:17 продолжительность дня 7 часов 20 минут.

В Ялуторовске 19 января ожидается небольшой снег, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -20…-17, к вечеру температура похолодает до -20.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:55, закат в 16:34 продолжительность дня 7 часов 39 минут.

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В Заводоуковске в пятницу в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 4 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -17…-20, в вечерние и ночные часы ожидается до -15…-21.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 16:34 продолжительность дня 7 часов 40 минут.

В Ишиме 19 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 1,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -15…-18, в темное время суток температура воздуха опустится до -22…-23.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40, закат в 16:25 продолжительность дня 7 часов 45 минут.

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