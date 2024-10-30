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Проверка

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Октябрь
Стало страшно! Из аптек в Тюмени массово увольняются сотрудники
30 октября, 09:41
Тест — тайны советского кино. Проверьте свои знания о любимых фильмах СССР
25 октября, 05:02
Сентябрь
Без паники, это проверка! В Тюменской области завоют сирены
25 сентября, 04:41
Август
Валялось на полу: тюменского производителя заставили уничтожить опасное мясо
Тюменский производитель «Новоселезнево» был вынужден утилизировать 467 килограммов мяса и мясной продукции. Причиной стало их неизвестное происхождение.
22 августа, 04:33
Июль
В тюменской полиции начали проверку из-за пьяной драки
Инцидент произошел в минувшее воскресенье во дворе дома по улице Арктической (микрорайона «Ямальский-2»). Участниками потасовки стали нетрезвые покупатели круглосуточного магазина.
30 июля, 03:33
Отходы на мусоросортировочном заводе в Тюмени проверяют тепловизором
12 июля, 04:57
Рабочий сорвался с высоты и разбился насмерть на стройке тюменского ЖК
Трагедия произошла сегодня днем на улице Кремлевской, 95. Там возводит высотку специализированный застройщик ПСК «Дом» — Центр.
6 июля, 10:39
Июнь
Без контракта, но со штрафом: тюменского перевозчика наказали за срывы рейсов
С февраля по апрель 2024 года компания обслуживала рейсы № 66, 71, 77, 80, 80д и 153. Все это время на организацию поступали жалобы от горожан.
21 июня, 08:27
Тест только для образованных! Сможете верно поставить ударения в непростых словах?
21 июня, 05:54
Апрель
Бастрыкин заступился за тюменских детей, которых избивает пьяный отец
Многодетная тюменка пожаловалась на бывшего мужа. По ее словам, мужчина злоупотребляет алкоголем и систематически избивает их общих детей.
17 апреля, 04:48
Март
Полицейские проверят мясо, которое подкладывают во двор тюменцам
26 марта, 13:20
Власти рассказали, что за «бомбу» нашли у ТРЦ «Гудвин» в Тюмени
Предмет, который привел к эвакуации посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени 13 марта, оказался учебным снарядом, сообщает инфоцентр правительства региона.
13 марта, 15:34
В Тюменскую область 50 кг странного мяса пытались провезти казахстанцы
В Тюменскую область пытались ввезти 50 килограмм подозрительного мяса из Казахстана. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, продукция была без ветеринарных сопроводительных документов.
7 марта, 16:02
Пройдет только ценитель. Сможете ли вы правильно назвать 10 популярных цветков
7 марта, 06:08
Мужчина угодил под самосвал на тюменской трассе
В Тюмени мужчина оказался в реанимации после инцидента на одной из городских трасс. Как сообщили очевидцы происшествия, пострадавший неоднократно бросался под колеса автомобилей на объездной.
1 марта, 11:00
Февраль
Привязывали к кровати: в Росздравнадзоре сообщили о проверке тюменской больницы
Тюменскую больницу проверят после заявлений дочери 89-летней пациентки, Валентины Кузнецовой. Напомним, что та ранее обвинила медсестер в издевательском отношении над ее матерью. Пенсионерка рассказала, что ее привязывали веревкой к кровати.
29 февраля, 17:00
В прокуратуре рассказали о ДТП с двумя автобусами в Тюмени
Прокуратура Тюменской области сообщила, что проведет проверку по ДТП, произошедшему в Тюмени. Речь идет о столкновении двух автобусов ЛиАЗ и МАЗ на пересечении улиц Шербакова и Чайковского.
29 февраля, 16:21
«Аж руки затряслись»: в Тюменской области экскаваторщик раскопал берлогу медведей
26 февраля, 14:37
Супруг погибшей дознавательницы МВД из Тюмени опроверг измену и ссору с женой
Супруг погибшей сотрудницы МВД в Тюменской области отрицает сведения о ссоре с женой накануне трагедии. Напомним, что смерть матери троих детей произошла в декабре 2023 года.
22 февраля, 10:24
В Тюмени подростки избили четвероклассника из-за отказа купить им чипсы
В Тюмени двое подростков напали на 10-летнего мальчика. Инцидент произошел, когда ребенок возвращался домой из школы.
20 февраля, 11:06

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