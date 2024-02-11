Тюменец разработал способ защиты от вражеских FPV-дронов

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
35-летний тюменец с позывным «Добрый» сообщил, что идея такой технологии возникла у него, когда он сам летал на FPV.
«Когда летал на FPV, начал ловить сигнал с беспилотников противника. Изучил карту и начал передавать нашим бойцам о том, где летит и куда целится, чтобы они быстро искали укрытие», — рассказал тюменец тг-каналу «Ты там был?».
По словам военного, у него экономическое образование — технического образования нет. «Добрый» отметил, что данное ноу-хау является не только его заслугой, но и других бойцов.
Ранее «Наш Город» писал, что тобольская компания по производству вездеходов разработала новый автомобиль — пожарный вездеход. В будущем машину планируют использовать в работе при тушении лесных пожаров.