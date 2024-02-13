54-летний многодетный штурман-речник из Тобольска погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Александр Кунин был отцом четверых детей и дедом четверых внуков. Он родился и вырос в селе Корлики в ХМАО. После окончания школы отправился в Тобольск, чтобы учиться на штурмана-помощника механика речных судов. Получив профессию, он отучился и на экономиста в вузе.
Александр также был активистом общественной организации «Спасение Югры». Эта организация занимается делами малых народов севера. Сам боец участвовал в различных спортивных мероприятиях. На СВО служил в должности старшего наводчика парашютно-десантной роты.
«Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты», — выразили соболезнования власти Нижневартовского района в публикации на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО пал проживавший и работавший в Тюмени Константин Акимов. Последний бой он принял 22 октября 2023 года.