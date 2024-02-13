54-летний многодетный штурман-речник из Тобольска погиб в зоне СВО

Александр Кунин был отцом четверых детей и дедом четверых внуков. Он родился и вырос в селе Корлики в ХМАО. После окончания школы отправился в Тобольск, чтобы учиться на штурмана-помощника механика речных судов. Получив профессию, он отучился и на экономиста в вузе.