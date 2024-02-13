nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

54-летний многодетный штурман-речник из Тобольска погиб в зоне СВО

54-летний многодетный штурман-речник из Тобольска погиб в зоне СВО

13 февраля 2024, 14:49
Фото: 1MI
Штурман из Тобольска Александр Кунин погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. 54-летний мужчина подписал контракт с Министерством обороны в сентябре 2023 года. 22 января 2024 года он погиб.

Александр Кунин был отцом четверых детей и дедом четверых внуков. Он родился и вырос в селе Корлики в ХМАО. После окончания школы отправился в Тобольск, чтобы учиться на штурмана-помощника механика речных судов. Получив профессию, он отучился и на экономиста в вузе.

Александр также был активистом общественной организации «Спасение Югры». Эта организация занимается делами малых народов севера. Сам боец участвовал в различных спортивных мероприятиях. На СВО служил в должности старшего наводчика парашютно-десантной роты.

«Каждый вечер жду домой»: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области
Узнать подробнее
«Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты», — выразили соболезнования власти Нижневартовского района в публикации на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО пал проживавший и работавший в Тюмени Константин Акимов. Последний бой он принял 22 октября 2023 года.

Читайте также:
«Даже ничего не успел понять». На СВО погиб экс-замначальника полиции ТобольскаДочь осталась сиротой: павшего бойца СВО привезли домой через 4 месяца после гибелиВ СВО погиб 44-летний тюменский разведчик
#Спорт#Тобольск#Соболезнования#СВО#Бойцы СВО#Военный#Погиб#Алина Петрова
Подпишитесь
Операция под знаком диалога: как в Тюмени возник конфликт с «бандой азербайджанцев»?
Сегодня, 11:15
Веселье отменяется: тюменцам рассказали, как вернуть билеты на концерт и в цирк
Сегодня, 07:50
Любимая группа Путина даст концерт в Тюмени
Сегодня, 02:22
Доверия нет: тюменцы отказываются от новых китайских авто в пользу старых «японцев»
Сегодня, 09:41
ТОП-5 способов отметить День Святого Валентина одиноким тюменцам
Сегодня, 01:00
Тандем федеральных застройщиков ГК Страна Девелопмент и Группы «Эталон» дал результат
Сегодня, 10:32