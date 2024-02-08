«Каждый вечер жду домой»: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В зоне СВО погиб уроженец Ишима Сергей Курков. Об этом рассказала его племянница Юлия Бородина.
«Мой родной дядя Курков Сергей Владимирович погиб на СВО. Мой близкий и дорогой человек. Каждый вечер жду домой», — сообщила Юлия.
Мужчина проходил службу в 164-й мотострелковой бригаде. Последний раз Сергей связывался с родными 25 декабря 2023 года, с того момента они не оставляли попыток разыскать его самостоятельно.
Однако в семью Сергея пришла печальная новость — он погиб 19 января. 23 мая ему бы исполнилось 38 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что на СВО погиб 39-летний контрактник из Тюменской области. Иван Черепанов заключил контракт в сентябре 2023 года.