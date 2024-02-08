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Updated Сегодня, 06:16

В зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области

«Каждый вечер жду домой»: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области

8 февраля 2024, 06:14
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области

Сергей Курков проходил службу в 164-й мотострелковой бригаде. Боец погиб при выполнении боевых задач 19 января.

В зоне СВО погиб уроженец Ишима Сергей Курков. Об этом рассказала его племянница Юлия Бородина.

«Мой родной дядя Курков Сергей Владимирович погиб на СВО. Мой близкий и дорогой человек. Каждый вечер жду домой», — сообщила Юлия.
Фото: Юлия Бородина / ВКонтакте

Мужчина проходил службу в 164-й мотострелковой бригаде. Последний раз Сергей связывался с родными 25 декабря 2023 года, с того момента они не оставляли попыток разыскать его самостоятельно.

Однако в семью Сергея пришла печальная новость — он погиб 19 января. 23 мая ему бы исполнилось 38 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что на СВО погиб 39-летний контрактник из Тюменской области. Иван Черепанов заключил контракт в сентябре 2023 года.

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