Прокуратура проверила тюменскую школу, учеников которой атакуют тараканы

О том, что учеников школы №27 атакуют полчища тараканов, прокуратура узнала из СМИ. Одна из мам поделилась, что ее ребенок дома вытряхнул из рукава труп насекомого. При этом, на собраниях родителям говорят, что дезинсекция в школе проводится регулярно.