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Published Сегодня, 05:55

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В Тюмени прокуратура проверила школу с тараканами

Прокуратура проверила тюменскую школу, учеников которой атакуют тараканы

14 февраля 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени прокуратура проверила школу с тараканами

Ученики школы №27 в Тюмени приносят вредителей домой. Руководство образовательного учреждения заверяет, что дезинсекция проводится, но не помогает.

О том, что учеников школы №27 атакуют полчища тараканов, прокуратура узнала из СМИ. Одна из мам поделилась, что ее ребенок дома вытряхнул из рукава труп насекомого. При этом, на собраниях родителям говорят, что дезинсекция в школе проводится регулярно.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени и специалисты Управления Роспотребнадзора провели проверку, в результате которой были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные в том числе с проведением профосмотров и дезинсекции.

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Должностные лица привлечены к административной ответственности. Директора школы обязали устранить нарушения, а завхозу объявили выговор.

Атакам тараканов подверглись и ученики школы №43. Школьники записали видео, на котором видно, как сотни насекомых бегают по стене возле батареи.

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюмени купила в магазине батон, но он оказался с куском бетона внутри. Девушка поделилась фотографией и обратилась с жалобой в магазин.

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