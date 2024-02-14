Прокуратура проверила тюменскую школу, учеников которой атакуют тараканы

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
О том, что учеников школы №27 атакуют полчища тараканов, прокуратура узнала из СМИ. Одна из мам поделилась, что ее ребенок дома вытряхнул из рукава труп насекомого. При этом, на собраниях родителям говорят, что дезинсекция в школе проводится регулярно.
Прокуратура Ленинского округа Тюмени и специалисты Управления Роспотребнадзора провели проверку, в результате которой были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные в том числе с проведением профосмотров и дезинсекции.
Должностные лица привлечены к административной ответственности. Директора школы обязали устранить нарушения, а завхозу объявили выговор.
Атакам тараканов подверглись и ученики школы №43. Школьники записали видео, на котором видно, как сотни насекомых бегают по стене возле батареи.
Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюмени купила в магазине батон, но он оказался с куском бетона внутри. Девушка поделилась фотографией и обратилась с жалобой в магазин.