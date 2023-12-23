Их там десятки, если не сотни: тюменскую школу атаковали тараканы

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
«Офигеть!» — эмоционально восклицает автор видеоролика.
Заметим, что тараканов в заведениях общепита, магазинах тюменцы замечают регулярно. В ноябре этого года о нашествии насекомых сообщали учащиеся и родители школы № 27.
«Тараканы абсолютно везде. Во время каникул их травят, но, видимо, не помогает. Был случай, когда со школьной безрукавки сына дома выпал мертвый таракан», — рассказывали тогда тюменцы.
В октябре тараканов на прилавках со свежей выпечкой обнаружил в одном из гипермаркетов житель Тюмени. В феврале этого года тюменцы жаловались на полчища насекомых на фуд-корте в ТРЦ «Кристалл». В минувшем году горожане сообщали тараканах, бегающих в ресторанах быстрого питания KFC и «Вкусно — и точка».