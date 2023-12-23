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Тюменскую школу в Зареке атаковали тараканы

Их там десятки, если не сотни: тюменскую школу атаковали тараканы

23 декабря 2023, 11:19
Фото: 1MI

Тюменскую школу в Зареке атаковали тараканы

Столовую тюменской школы № 43 атаковали тараканы. В сети появилось видео, на котором видно, как десятки (или даже сотни) насекомых бегают по стене районе батареи.
Видео: ЧС Тюмень
«Офигеть!» — эмоционально восклицает автор видеоролика.

Заметим, что тараканов в заведениях общепита, магазинах тюменцы замечают регулярно. В ноябре этого года о нашествии насекомых сообщали учащиеся и родители школы № 27.

«Тараканы абсолютно везде. Во время каникул их травят, но, видимо, не помогает. Был случай, когда со школьной безрукавки сына дома выпал мертвый таракан», — рассказывали тогда тюменцы.

В октябре тараканов на прилавках со свежей выпечкой обнаружил в одном из гипермаркетов житель Тюмени. В феврале этого года тюменцы жаловались на полчища насекомых на фуд-корте в ТРЦ «Кристалл». В минувшем году горожане сообщали тараканах, бегающих в ресторанах быстрого питания KFC и «Вкусно — и точка».

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