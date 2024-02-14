nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

В Тюмени ищут девушек, желающих побороться за диадему и денежный приз

Красоткам из Тюмени предлагают побороться за диадему и 3 миллиона рублей

14 февраля 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени ищут девушек, желающих побороться за диадему и денежный приз

В Тюмени пройдет кастинг на конкурс «Мисс Офис — 2024». В нем могут принять участие офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.
Сюжет
Конкурс

У тюменских красоток есть все шансы, чтобы заполучить титул самой красивой офисной сотрудницы России. Для этого нужно прийти на кастинг, который состоится в Тюмени 9 марта.

Члены жюри выберут несколько участниц, которые пройдут в полуфинал и получат возможность побороться за диадему и три миллиона рублей. На кастинге девушкам предстоит рассказать о себе, своей компании и показать творческий номер. В завершении кастинга состоится награждение победительниц и вручение подарков.

ТОП-5 способов отметить День Святого Валентина одиноким тюменцам
Узнать подробнее

В 2023 году в финал конкурса «Мисс Офис» пробились сразу три тюменки: директор по иппотерапии Анастасия Шилохвостова, маркетолог Александра Копанева и инженер Екатерина Погорельцева.

Ранее «Наш город» сообщал, что повар из Тюмени прошел в финал «Битвы шефов» на телеканале «Пятница». Олег Терентьев приготовил каре из барашка с клюквенно-брусничным соусом, но телеведущие блюдо не оценили.

Читайте также:
Тюменцы выбрали семь территорий, которые благоустроят в 2025 годуДва микрорайона в Тюмени свяжут новой дорогойМожно не надеяться: в Тюмени официально отменили концерт Лолиты
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Конкурс#Красота#Конкурсы#Новости тюмени#Кастинг#Конкурс красоты#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Операция под знаком диалога: как в Тюмени возник конфликт с «бандой азербайджанцев»?
Вчера, 11:15
В тюменских магазинах заметили смертельно опасную минералку «Джермук»
Вчера, 17:36
Любимая группа Путина даст концерт в Тюмени
Вчера, 02:22
Доверия нет: тюменцы отказываются от новых китайских авто в пользу старых «японцев»
Вчера, 09:41
ТОП-5 способов отметить День Святого Валентина одиноким тюменцам
Вчера, 01:00
Тандем федеральных застройщиков ГК Страна Девелопмент и Группы «Эталон» дал результат
Вчера, 10:32