Красоткам из Тюмени предлагают побороться за диадему и 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
У тюменских красоток есть все шансы, чтобы заполучить титул самой красивой офисной сотрудницы России. Для этого нужно прийти на кастинг, который состоится в Тюмени 9 марта.
Члены жюри выберут несколько участниц, которые пройдут в полуфинал и получат возможность побороться за диадему и три миллиона рублей. На кастинге девушкам предстоит рассказать о себе, своей компании и показать творческий номер. В завершении кастинга состоится награждение победительниц и вручение подарков.
В 2023 году в финал конкурса «Мисс Офис» пробились сразу три тюменки: директор по иппотерапии Анастасия Шилохвостова, маркетолог Александра Копанева и инженер Екатерина Погорельцева.
Ранее «Наш город» сообщал, что повар из Тюмени прошел в финал «Битвы шефов» на телеканале «Пятница». Олег Терентьев приготовил каре из барашка с клюквенно-брусничным соусом, но телеведущие блюдо не оценили.