Красоткам из Тюмени предлагают побороться за диадему и 3 миллиона рублей

Члены жюри выберут несколько участниц, которые пройдут в полуфинал и получат возможность побороться за диадему и три миллиона рублей. На кастинге девушкам предстоит рассказать о себе, своей компании и показать творческий номер. В завершении кастинга состоится награждение победительниц и вручение подарков.