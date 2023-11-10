nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

На полчища тараканов в тюменской школе пожаловались родители учеников

Вытряхивают из рукавов: тараканы атакуют одну из школ в Тюмени

10 ноября 2023, 04:18
Фото: 1MI

На полчища тараканов в тюменской школе пожаловались родители учеников

Учреждение пытается бороться с насекомыми, вызывая дезинсекторов с завидной регулярностью. Этих усилий недостаточно: дети приносят тараканов домой.

Родители детей, учащихся в тюменской школе №27, жалуются, что учебное заведение атакуют полчища тараканов. Одна из мам поделилась с «URA.ru», что дезинсекцию проводили, но она никак не помогает.

«Тараканы абсолютно везде. Во время каникул их травят, но, видимо, не помогает. Был случай, когда со школьной безрукавки сына дома выпал мертвый таракан. На собраниях нам говорили, что принимают меры и травят их. Но не знаю, насколько это правда», — рассказывает женщина.
В тюменской многоэтажке жалуются на заброшенную после смерти хозяев квартиру
Узнать подробнее

В городском департаменте образования заявили, что о проблеме знают, а последний раз тараканов травили 2 ноября. При этом, дезинсекция проводится в школе регулярно.

Как ранее писал «Наш Город», тараканы атакуют и одну из тюменских многоэтажек. Жильцы дома пытаются бороться с насекомыми уже больше полугода, но ни ловушки, ни обработка не помогают.

Читайте также:
Пирожки с двойной порцией мяса: в тюменском гипермаркете выпечку облюбовали тараканыТюменские ученые нашли дешевый способ для отпугивания клещей«Еще кусаются»: тюменцы пожаловались на нашествие насекомых
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Школа#Школьники#Жалобы#Школы#Тюменцы#Тараканы#Родители#Насекомые#Дезинсекция#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Ситуация плачевная»: готовы ли тюменские дороги к зимнему сезону
Вчера, 09:48
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Сегодня, 05:52
«Красота требует жертв»: почему в Тюменской области массово продают салоны красоты?
Вчера, 01:00
«Дети без защиты?»: тюменская школа подвергается опасности из-за санкций
Сегодня, 06:29
«Отстаньте от наших маток»: Водонаева высказалась о запрете абортов
Сегодня, 02:34
«Существенное удорожание»: как за год изменились цены на продукты в Тюменской области
Вчера, 11:48