Вытряхивают из рукавов: тараканы атакуют одну из школ в Тюмени

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Родители детей, учащихся в тюменской школе №27, жалуются, что учебное заведение атакуют полчища тараканов. Одна из мам поделилась с «URA.ru», что дезинсекцию проводили, но она никак не помогает.
«Тараканы абсолютно везде. Во время каникул их травят, но, видимо, не помогает. Был случай, когда со школьной безрукавки сына дома выпал мертвый таракан. На собраниях нам говорили, что принимают меры и травят их. Но не знаю, насколько это правда», — рассказывает женщина.
В городском департаменте образования заявили, что о проблеме знают, а последний раз тараканов травили 2 ноября. При этом, дезинсекция проводится в школе регулярно.
Как ранее писал «Наш Город», тараканы атакуют и одну из тюменских многоэтажек. Жильцы дома пытаются бороться с насекомыми уже больше полугода, но ни ловушки, ни обработка не помогают.