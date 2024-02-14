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Тюменские власти заказали копию Моста влюбленных

Тюменские власти заказали копию Моста влюбленных

14 февраля 2024, 09:10
Фото: 1MI

Тюменские власти заказали копию Моста влюбленных

Копию Моста влюбленных представят на Всемирном фестивале молодежи в Краснодарском крае. Подрядчик, который займется ее изготовлением, уже найден.

На изготовление арт-объекта «Мост влюбленных — Россия в миниатюре» потратят 5.1 миллиона рублей. Заказчиком выступил Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, указано в тендере, опубликованном на портале Госзакупок.

Подрядчик изготовит копию Моста влюбленных длиной пять метров. Композицию составят 94-сантиметровый кораблик, волны из пенопласта, газон и другие детали, повторяющие внешний вид оригинала.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут второй корпус школы №1. Вместо нее построят новое учебное заведение на 1101 учебное место.

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