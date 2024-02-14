Тюменские власти заказали копию Моста влюбленных

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
На изготовление арт-объекта «Мост влюбленных — Россия в миниатюре» потратят 5.1 миллиона рублей. Заказчиком выступил Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, указано в тендере, опубликованном на портале Госзакупок.
Подрядчик изготовит копию Моста влюбленных длиной пять метров. Композицию составят 94-сантиметровый кораблик, волны из пенопласта, газон и другие детали, повторяющие внешний вид оригинала.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут второй корпус школы №1. Вместо нее построят новое учебное заведение на 1101 учебное место.