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В ФСБ прокомментировали информацию о «минировании» школ в Тобольске

В ФСБ прокомментировали сообщения о «минировании» школ в Тобольске

14 февраля 2024, 03:07
Фото: 1MI

В ФСБ прокомментировали информацию о «минировании» школ в Тобольске

Под видом предупреждений, анонимы распространяют в социальных сетях информацию о запланированных террористических актах в школах Тобольска. Аналогичные сообщения получали и учебные заведения ХМАО.

В ФСБ России по Тюменской области заявили, что все поступающие тюменцам угрозы — не более, чем очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране. В сообщениях о запланированных террористических актах говорилось не только о школах в Тобольске: в них также фигурировали учебные заведения Сургута, Нижневартовска и других городов.

«В ходе оперативных мероприятий в отношении частных Телеграм-каналов и их создателей, которые находятся за пределами Российской Федерации, установлено, что угрозы жителям нашего региона — не более чем очередная попытка противника дестабилизировать ситуацию путем создания атмосферы страха», — сообщили в ведомстве.
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Тюменцев призывают быть бдительными, не поддаваться на провокации, относиться к подобного рода сообщениям с настороженностью и не пересылать их близким, а также не переходить по неизвестным ссылкам.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени эвакуировали ТРЦ «Солнечный». Посетителей вывели на улицу из-за поступившего сообщения о минировании.

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