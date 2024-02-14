В ФСБ прокомментировали сообщения о «минировании» школ в Тобольске

В ФСБ России по Тюменской области заявили, что все поступающие тюменцам угрозы — не более, чем очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране. В сообщениях о запланированных террористических актах говорилось не только о школах в Тобольске: в них также фигурировали учебные заведения Сургута, Нижневартовска и других городов.