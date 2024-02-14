В ФСБ прокомментировали сообщения о «минировании» школ в Тобольске

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
В ФСБ России по Тюменской области заявили, что все поступающие тюменцам угрозы — не более, чем очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране. В сообщениях о запланированных террористических актах говорилось не только о школах в Тобольске: в них также фигурировали учебные заведения Сургута, Нижневартовска и других городов.
«В ходе оперативных мероприятий в отношении частных Телеграм-каналов и их создателей, которые находятся за пределами Российской Федерации, установлено, что угрозы жителям нашего региона — не более чем очередная попытка противника дестабилизировать ситуацию путем создания атмосферы страха», — сообщили в ведомстве.
Тюменцев призывают быть бдительными, не поддаваться на провокации, относиться к подобного рода сообщениям с настороженностью и не пересылать их близким, а также не переходить по неизвестным ссылкам.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени эвакуировали ТРЦ «Солнечный». Посетителей вывели на улицу из-за поступившего сообщения о минировании.