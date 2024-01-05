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В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Солнечный»

В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Солнечный»

5 января 2024, 16:14
Фото: 2 ГИС
Сегодня вечером в ТРЦ «Солнечный» всех посетителей экстренно вывели на улицу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По неподтвержденным данным, в торговый центр поступило сообщение о минировании, в связи с чем прозвучал сигнал системы оповещения и всех посетителей попросили покинуть здание.

Днем ранее эвакуацию состоялась в ТЦ «Сити Молл». Около восьми часов вечера в полицию поступил сигнал о том, что ТРЦ заминирован. Всех посетителей эвакуировали, на месте ЧП работали кинологи и спецслужбы. К счастью, информация о заложенной в здании бомбе оказалась ложной.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Эвакуация#ТРЦ Солнечный
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