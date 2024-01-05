В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Солнечный»

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
По неподтвержденным данным, в торговый центр поступило сообщение о минировании, в связи с чем прозвучал сигнал системы оповещения и всех посетителей попросили покинуть здание.
Днем ранее эвакуацию состоялась в ТЦ «Сити Молл». Около восьми часов вечера в полицию поступил сигнал о том, что ТРЦ заминирован. Всех посетителей эвакуировали, на месте ЧП работали кинологи и спецслужбы. К счастью, информация о заложенной в здании бомбе оказалась ложной.