В Тюмени 13-летняя девочка поскользнулась на крыльце дома и сломала позвоночник

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области, сотрудник управляющей компании, ответственный за уборку придомовой территории не исполнили своих обязанностей и не очистили снег при входе в подъезд многоквартирного дома. Управляющий компании получил наказание 3 года условно.