В Тюмени 13-летняя девочка поскользнулась на крыльце дома и сломала позвоночник

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области, сотрудник управляющей компании, ответственный за уборку придомовой территории не исполнили своих обязанностей и не очистили снег при входе в подъезд многоквартирного дома. Управляющий компании получил наказание 3 года условно.
На днях сотрудница тюменского магазина сломала позвоночник во время приемки товара. Женщина не удержала равновесие и поскользнулась. Как выяснилось, площадка приема товара не была расчищена от снега и льда.