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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

В Тюмени 13-летняя девочка поскользнулась на крыльце дома и сломала позвоночник

В Тюмени 13-летняя девочка поскользнулась на крыльце дома и сломала позвоночник

9 февраля 2024, 09:45
Фото: 1MI
В Тюмени 13-летняя девочка поскользнулась на крыльце запасного входа и получила перелом двух грудных позвонков. Управляющую компанию «Партнеры на Щербакова» привлекли к ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области, сотрудник управляющей компании, ответственный за уборку придомовой территории не исполнили своих обязанностей и не очистили снег при входе в подъезд многоквартирного дома. Управляющий компании получил наказание 3 года условно.

На днях сотрудница тюменского магазина сломала позвоночник во время приемки товара. Женщина не удержала равновесие и поскользнулась. Как выяснилось, площадка приема товара не была расчищена от снега и льда.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Новости тюмени#Ответственность#Уборка#Подъезд#Алина Петрова
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