Тюменской пенсионерке грозит срок за фаршированную наркотиками рыбу

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Пенсионерка купила наркотики в Екатеринбурге в мае 2023 года. Чтобы замаскировать «запрещенку», пожилая женщина спрятала ее в рыбу. Преступницу с двумя пакетами фаршированных карасей задержали на пути в Тюмень, где она планировала наладить сбыт.
Пакеты с тушками рыбы полицейские нашли в багажнике машины. В них хранились в общей сложности 800 граммов запрещенных веществ.
По решению суда пенсионерка помещена под домашний арест. Ее обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тюменский районный суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец превратил свою квартиру в конопляную теплицу. Ему грозят до 20 лет тюрьмы.