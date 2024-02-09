Тюменской пенсионерке грозит срок за фаршированную наркотиками рыбу

Пенсионерка купила наркотики в Екатеринбурге в мае 2023 года. Чтобы замаскировать «запрещенку», пожилая женщина спрятала ее в рыбу. Преступницу с двумя пакетами фаршированных карасей задержали на пути в Тюмень, где она планировала наладить сбыт.