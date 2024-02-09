nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Тюменской пенсионерке грозит тюрьма за перевозку наркотиков в рыбе

Тюменской пенсионерке грозит срок за фаршированную наркотиками рыбу

9 февраля 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney

Тюменской пенсионерке грозит тюрьма за перевозку наркотиков в рыбе

70-летнюю женщину задержали в начале июня 2023 года, когда она везла свое «фирменное блюдо» в Тюмень. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка купила наркотики в Екатеринбурге в мае 2023 года. Чтобы замаскировать «запрещенку», пожилая женщина спрятала ее в рыбу. Преступницу с двумя пакетами фаршированных карасей задержали на пути в Тюмень, где она планировала наладить сбыт.

Пакеты с тушками рыбы полицейские нашли в багажнике машины. В них хранились в общей сложности 800 граммов запрещенных веществ.

По решению суда пенсионерка помещена под домашний арест. Ее обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Тюменский районный суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец превратил свою квартиру в конопляную теплицу. Ему грозят до 20 лет тюрьмы.

Челябинец с наркотиками искусал полицейского в поезде в Тюмени
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени задержали мошенника, обобравшего курганских пенсионеровПодработка на месяц: в Тюменской области задержали молодых наркокурьеровВ Тюмени задержали мужчину, который подозрительно долго исследовал сугроб
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Пенсионеры#Наркотики#Наркопреступления#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Ситуация изменилась: почему Тюмень больше не привлекательна для мигрантов?
Сегодня, 07:56
«Не выпендривается, а болеет»: как тюменским родителям распознать депрессию у ребенка
Вчера, 08:53
«Цены рухнут?»: риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды квартир в Тюмени
Вчера, 01:00
Тест «Великое чувство»: только начитанные тюменцы смогут отгадать книгу по цитате
Сегодня, 06:15
Тюменский бармен рассказал, каким коктейлем эффективнее напоить девушку
Сегодня, 08:03
«Даже ничего не успел понять». На СВО погиб экс-замначальника полиции Тобольска
Вчера, 12:34