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Updated Сегодня, 05:14

Житель Ялуторовска оборудовал комнату под конопляную теплицу

С любовью к травам: житель Ялуторовска превратил комнату в конопляную теплицу

30 января 2024, 05:12
Фото: 1MI

Житель Ялуторовска оборудовал комнату под конопляную теплицу

36-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Любителю растений грозят до 20 лет тюрьмы.

В одной из комнат мужчина оборудовал полноценную теплицу для выращивания конопли. В ходе обысков в доме и в квартире полицейские изъяли кусты, удобрения, семена, мерные весы, свертки с веществами и шприцы.

Экспертиза установила, что масса изъятой марихуаны составила 1210 граммов, конопли — более 940 граммов. По словам задержанного, наркотики он собирался не только употреблять лично, но и распространять.

Фото: УМВД России по Тюменской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве и сбыте наркотических веществ в крупном размере. Ему грозят от десяти до двадцати лет тюрьмы. На данный момент ялуторовчанин заключен под стражу, расследование продолжается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали двух молодых людей с крупной партией наркотиков. В общей сложности у них изъяли более 2.5 килограммов запрещенных веществ.

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