С любовью к травам: житель Ялуторовска превратил комнату в конопляную теплицу

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве и сбыте наркотических веществ в крупном размере. Ему грозят от десяти до двадцати лет тюрьмы. На данный момент ялуторовчанин заключен под стражу, расследование продолжается.