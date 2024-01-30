С любовью к травам: житель Ялуторовска превратил комнату в конопляную теплицу

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В одной из комнат мужчина оборудовал полноценную теплицу для выращивания конопли. В ходе обысков в доме и в квартире полицейские изъяли кусты, удобрения, семена, мерные весы, свертки с веществами и шприцы.
Экспертиза установила, что масса изъятой марихуаны составила 1210 граммов, конопли — более 940 граммов. По словам задержанного, наркотики он собирался не только употреблять лично, но и распространять.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве и сбыте наркотических веществ в крупном размере. Ему грозят от десяти до двадцати лет тюрьмы. На данный момент ялуторовчанин заключен под стражу, расследование продолжается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали двух молодых людей с крупной партией наркотиков. В общей сложности у них изъяли более 2.5 килограммов запрещенных веществ.