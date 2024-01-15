В Тюмени задержали мужчину, который подозрительно долго исследовал сугроб

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
На вопрос, есть ли у него при себе наркотики, тюменец ответил положительно и в присутствии понятых отдал полицейским пакетик с порошком. Экспертиза показала, что порошкообразное вещество из пакетика — 0.56 грамма мефедрона.
Молодой человек пояснил, что купил наркотики для личного потребления. По статье о незаконном хранении запрещенных веществ ему грозят до трех лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с наркотиками. Мужчину выдало нервное поведение.