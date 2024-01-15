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Жителю Тюмени грозит тюрьма за найденные в кустах наркотики

В Тюмени задержали мужчину, который подозрительно долго исследовал сугроб

15 января 2024, 03:01
Фото: 1MI

Жителю Тюмени грозит тюрьма за найденные в кустах наркотики

Ночью на Московском тракте инспекторы ДПС заметили молодого человека, который активно рылся в сугробе возле кустов. Они тут же решили проверить его документы.

На вопрос, есть ли у него при себе наркотики, тюменец ответил положительно и в присутствии понятых отдал полицейским пакетик с порошком. Экспертиза показала, что порошкообразное вещество из пакетика — 0.56 грамма мефедрона.

Молодой человек пояснил, что купил наркотики для личного потребления. По статье о незаконном хранении запрещенных веществ ему грозят до трех лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с наркотиками. Мужчину выдало нервное поведение.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Задержание#Наркотики#Наркоманы#Любовь Селезнева
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