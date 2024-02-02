Челябинец с наркотиками искусал полицейского в поезде в Тюмени

Наркоман искусал полицейского в поезде в Тюмени

Тюменский районный суд вынесет решение по делу в отношении гражданина из Челябинска, который перевозил партию наркотиков из Нового Уренгоя в Уфу. При задержании он сопротивлялся и укусил полицейского. В результате его задержали по административному правонарушению за перевозку запрещенных веществ.

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