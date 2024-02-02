Челябинец с наркотиками искусал полицейского в поезде в Тюмени

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Как сообщается, из-за нападения на полицейского обвиняемому может грозить уголовное наказание.
«По уголовному делу в отношении водителя, проживающего в Челябинской области, составлено обвинительное заключение по статье 318 часть 1 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“). Уголовное дело передано в Тюменский районный суд для рассмотрения», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры URA.RU.
Сам инцидент произошел в начале октября прошлого года, однако о случившемся стало известно только сейчас.
Напомним, что ранее тюменка укусила дознавателя за то, что та залезла к ней в трусы. Полицейская пыталась изъять запрещенные вещества. В суде обвиняемая извинилась за свое поведение.