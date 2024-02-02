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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Наркоман искусал полицейского в поезде в Тюмени

Челябинец с наркотиками искусал полицейского в поезде в Тюмени

2 февраля 2024, 10:16
Фото: 1MI

Наркоман искусал полицейского в поезде в Тюмени

Тюменский районный суд вынесет решение по делу в отношении гражданина из Челябинска, который перевозил партию наркотиков из Нового Уренгоя в Уфу. При задержании он сопротивлялся и укусил полицейского. В результате его задержали по административному правонарушению за перевозку запрещенных веществ.
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Полиция

Как сообщается, из-за нападения на полицейского обвиняемому может грозить уголовное наказание.

«По уголовному делу в отношении водителя, проживающего в Челябинской области, составлено обвинительное заключение по статье 318 часть 1 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“). Уголовное дело передано в Тюменский районный суд для рассмотрения», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры URA.RU.

Сам инцидент произошел в начале октября прошлого года, однако о случившемся стало известно только сейчас.

Напомним, что ранее тюменка укусила дознавателя за то, что та залезла к ней в трусы. Полицейская пыталась изъять запрещенные вещества. В суде обвиняемая извинилась за свое поведение.

#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Наркоманы#Алина Петрова
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