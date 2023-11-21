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Тюменка покусала полицейскую, которая пыталась достать наркотики из ее трусов

Тюменка покусала дознавателя за то, что та залезла к ней в трусы

21 ноября 2023, 05:30
Фото: 1MI

Тюменка покусала полицейскую, которая пыталась достать наркотики из ее трусов

При досмотре женщина пыталась сопротивляться. В суде она извинилась перед сотрудницей полиции, но все равно отправится в тюрьму.
Сюжет
Полиция

Ишимский районный суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти.

16 июня женщину доставили в отдел полиции. При досмотре дознаватель залезла к ней в трусы и обнаружила там наркотики. Достать их не получалось: задержанная пыталась препятствовать этому и в конечном итоге укусила сотрудницу полиции за плечо.

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В суде женщина раскаялась и извинилась перед дознавателем. Хоть извинения и были приняты, она отправится в тюрьму на полтора года.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменка пыталась избавиться от долга в 188 тысяч рублей, списав их на интернет-мошенников. В ходе проверки выяснилось, что девушка оформляла микрозаймы самолично.

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