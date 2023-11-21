Тюменка покусала дознавателя за то, что та залезла к ней в трусы

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Ишимский районный суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти.
16 июня женщину доставили в отдел полиции. При досмотре дознаватель залезла к ней в трусы и обнаружила там наркотики. Достать их не получалось: задержанная пыталась препятствовать этому и в конечном итоге укусила сотрудницу полиции за плечо.
В суде женщина раскаялась и извинилась перед дознавателем. Хоть извинения и были приняты, она отправится в тюрьму на полтора года.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменка пыталась избавиться от долга в 188 тысяч рублей, списав их на интернет-мошенников. В ходе проверки выяснилось, что девушка оформляла микрозаймы самолично.