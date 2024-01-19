Подработка на месяц: в Тюменской области задержали молодых наркокурьеров

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Сотрудники полиции решили досмотреть 21-летнего жителя Омутинского района. В его рюкзаке они обнаружили три свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что содержимое пакетов — 1.5 килограмма синтетических наркотиков.
Молодой человек пояснил, что работает наркокурьером. Те вещества, что у него изъяли, он забрал из тайника под Екатеринбургом еще в декабре. В его обязанности входило оборудование закладок на территории Тюменской области.
Тюменцу помогал его 18-летний знакомый из Заводоуковска, он задержан. В его квартире, где молодые люди расфасовывали крупные партии на мелкие дозы, нашли еще около 300 граммов запрещенных веществ.
Помимо этого, стражи порядка обнаружили 13 закладок, оборудованных в Тобольске, Тюмени, Упорово и Заводоуковском районе. В общей сложности полицейские изъяли более 2.5 килограммов наркотиков.
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела, оба заключены под стражу. Тюменцам грозят до 15 лет лишения свободы, расследование продолжается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на Московском тракте задержали молодого человека. Он долгое время рылся в сугробе, чем привлек внимание полицейских.