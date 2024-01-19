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В Тюменской области задержали молодых людей с крупной партией наркотиков

Подработка на месяц: в Тюменской области задержали молодых наркокурьеров

19 января 2024, 05:20
Фото: 1MI

В Тюменской области задержали молодых людей с крупной партией наркотиков

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на трассе Тюмень — Омск под поселком Богандинский «Ладу Весту». Стражи порядка хотели проверить документы водителя, но пассажир подозрительно занервничал.

Сотрудники полиции решили досмотреть 21-летнего жителя Омутинского района. В его рюкзаке они обнаружили три свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что содержимое пакетов — 1.5 килограмма синтетических наркотиков.

Молодой человек пояснил, что работает наркокурьером. Те вещества, что у него изъяли, он забрал из тайника под Екатеринбургом еще в декабре. В его обязанности входило оборудование закладок на территории Тюменской области.

Фото: УМВД России по Тюменской области

Тюменцу помогал его 18-летний знакомый из Заводоуковска, он задержан. В его квартире, где молодые люди расфасовывали крупные партии на мелкие дозы, нашли еще около 300 граммов запрещенных веществ.

Помимо этого, стражи порядка обнаружили 13 закладок, оборудованных в Тобольске, Тюмени, Упорово и Заводоуковском районе. В общей сложности полицейские изъяли более 2.5 килограммов наркотиков.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела, оба заключены под стражу. Тюменцам грозят до 15 лет лишения свободы, расследование продолжается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на Московском тракте задержали молодого человека. Он долгое время рылся в сугробе, чем привлек внимание полицейских.

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