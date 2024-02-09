Работница тюменского магазина сломала позвоночник из-за корзины с молоком

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
6 января женщина вышла к водителю-экспедитору, чтобы принять товар. Мужчина опустил гидроборт с молочной продукцией в сторону площадки приема товара.
Товаровед начала отходить на безопасное расстояние, но поскользнулась и упала. Корзина с товаром упала с гидроборта прямо на женщину, в результате чего она получила компрессионный перелом позвоночника.
Государственная инспекция труда в Тюменской области установила причину несчастного случая — неудовлетворительная организация работ в обеих компаниях. Кроме того, площадка приема товара не была расчищена от снега и льда. За допущенные нарушения обе компании привлечены к административной ответственности.
Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменском заводе рабочего затянуло под транспортерную ленту. Мужчина получил множественную травму руки.