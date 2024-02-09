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Работница тюменского магазина сломала позвоночник

Работница тюменского магазина сломала позвоночник из-за корзины с молоком

9 февраля 2024, 04:08
Фото: 1MI

Работница тюменского магазина сломала позвоночник

Несчастный случай произошел в одном из супермаркетов Тобольска. Женщина получила серьезную травму при разгрузке товара.

6 января женщина вышла к водителю-экспедитору, чтобы принять товар. Мужчина опустил гидроборт с молочной продукцией в сторону площадки приема товара.

Товаровед начала отходить на безопасное расстояние, но поскользнулась и упала. Корзина с товаром упала с гидроборта прямо на женщину, в результате чего она получила компрессионный перелом позвоночника.

Государственная инспекция труда в Тюменской области установила причину несчастного случая — неудовлетворительная организация работ в обеих компаниях. Кроме того, площадка приема товара не была расчищена от снега и льда. За допущенные нарушения обе компании привлечены к административной ответственности.

Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменском заводе рабочего затянуло под транспортерную ленту. Мужчина получил множественную травму руки.

Дело в суде: на заводе «Сибура» в Тобольске рабочего раздавило трубой
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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Травмы#Новости тюмени#Тобольск#Инспекция по труду#Магазины#Инспекция#Любовь Селезнева
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