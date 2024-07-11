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Инспекция по труду

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Июль
Бетонщик упал в шахту лифта и разбился в Тюмени
Несчастный случай с работником произошел во время строительства одного из многоэтажных домов. Мужчину доставили в больницу, через два дня он скончался.
11 июля, 04:33
Апрель
Работника кирпичного завода в Тюмени насмерть зажало транспортерной лентой
Тело мужчины обнаружил оператор при обходе цеха. Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.
3 апреля, 06:12
Февраль
В Тюмени монтажник упал в шахту лифта и разбился насмерть
Произошедшее признали несчастным случаем. Компанию, в которой работал погибший, привлекли к ответственности.
29 февраля, 06:51
Работница тюменского магазина сломала позвоночник из-за корзины с молоком
Несчастный случай произошел в одном из супермаркетов Тобольска. Женщина получила серьезную травму при разгрузке товара.
9 февраля, 04:08

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