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Работника кирпичного завода насмерть зажало транспортерной лентой в Тюмени

Работника кирпичного завода в Тюмени насмерть зажало транспортерной лентой

3 апреля 2024, 06:12
Фото: 1MI

Работника кирпичного завода насмерть зажало транспортерной лентой в Тюмени

Тело мужчины обнаружил оператор при обходе цеха. Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.

Несчастный случай с оператором технологических установок произошел 21 января. В обед мастер смены цеха керамзитового гравия по камерам видеонаблюдения заметил остановку одной из транспортерных лент.

В результате обхода мастер обнаружил оператора зажатым между транспортерной лентой и бункером транспортера. Мужчина не подавал признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза установила, что его смерть наступила в результате механической асфиксии.

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Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. На рабочем месте оператора отсутствовали защитные кожухи и ограждения, наличие которых могло бы исключить риски травмирования.

Кроме того, сами работники не соблюдали требования инструкций по охране труда. За допущенные нарушения компанию привлекли к административной ответственности, сообщили в региональной госинспекции труда.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени монтажник упал в шахту лифта строящегося ЖК и разбился насмерть. Произошедшее признали несчастным случаем.

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