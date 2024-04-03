Работника кирпичного завода в Тюмени насмерть зажало транспортерной лентой

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Несчастный случай с оператором технологических установок произошел 21 января. В обед мастер смены цеха керамзитового гравия по камерам видеонаблюдения заметил остановку одной из транспортерных лент.
В результате обхода мастер обнаружил оператора зажатым между транспортерной лентой и бункером транспортера. Мужчина не подавал признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза установила, что его смерть наступила в результате механической асфиксии.
Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. На рабочем месте оператора отсутствовали защитные кожухи и ограждения, наличие которых могло бы исключить риски травмирования.
Кроме того, сами работники не соблюдали требования инструкций по охране труда. За допущенные нарушения компанию привлекли к административной ответственности, сообщили в региональной госинспекции труда.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени монтажник упал в шахту лифта строящегося ЖК и разбился насмерть. Произошедшее признали несчастным случаем.