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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:35

Бетонщик упал в шахту лифта и разбился в Тюмени

Бетонщик упал в шахту лифта и разбился в Тюмени

11 июля 2024, 04:33
Фото: 1MI
Несчастный случай с работником произошел во время строительства одного из многоэтажных домов. Мужчину доставили в больницу, через два дня он скончался.

Несчастный случай с бетонщиком произошел 10 июня. Мужчина находился на 11 этаже строящегося дома, подошел к краю открытой шахты лифта, оступился и упал в подвал.

Рабочего госпитализировали с множественными травмами. Через два дня он скончался в больнице, сообщили в Госинспекции труда в Тюменской области.

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В ходе расследования было установлено, что причиной несчастного случая послужила неудовлетворительная организация производства работ. Бетонщик не проходил инструктаж, ему не выдали средства индивидуальной защиты. Кроме того, он был допущен к работе без медосмотра. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Ранее «Наш город» писал, что суд вынес приговор работнику Винзилинского завода. Мужчина снял на видео изувеченный труп коллеги и поделился роликом в соцсетях.

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