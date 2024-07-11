Бетонщик упал в шахту лифта и разбился в Тюмени

В ходе расследования было установлено, что причиной несчастного случая послужила неудовлетворительная организация производства работ. Бетонщик не проходил инструктаж, ему не выдали средства индивидуальной защиты. Кроме того, он был допущен к работе без медосмотра. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.