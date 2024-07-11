Бетонщик упал в шахту лифта и разбился в Тюмени

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Несчастный случай с бетонщиком произошел 10 июня. Мужчина находился на 11 этаже строящегося дома, подошел к краю открытой шахты лифта, оступился и упал в подвал.
Рабочего госпитализировали с множественными травмами. Через два дня он скончался в больнице, сообщили в Госинспекции труда в Тюменской области.
В ходе расследования было установлено, что причиной несчастного случая послужила неудовлетворительная организация производства работ. Бетонщик не проходил инструктаж, ему не выдали средства индивидуальной защиты. Кроме того, он был допущен к работе без медосмотра. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.
Ранее «Наш город» писал, что суд вынес приговор работнику Винзилинского завода. Мужчина снял на видео изувеченный труп коллеги и поделился роликом в соцсетях.