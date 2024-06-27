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Updated Сегодня, 06:32

Суд вынес приговор тюменцу, который снял на видео изувеченный труп коллеги

Суд вынес приговор тюменцу, который снял на видео изувеченный труп коллеги

27 июня 2024, 06:30
Фото: 1MI
Молодого человека зажало между дном приемного бункера и ленточным конвейером на заводе. Его коллега решил снять произошедшее на видео и поделиться кадрами в социальных сетях.

Суд вынес приговор работнику Винзилинского завода керамических стеновых материалов, который снял на видео труп своего коллеги. Несчастный случай с 22-летним оператором технологических установок произошел 21 января 2024 года.

Молодого человека зажало между дном приемного бункера и ленточным конвейером. Подсудимый снял его изувеченный труп на видео и поделился роликом в социальных сетях.

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Мужчину признали виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни лица без его согласия. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области молодой человек погиб под колесами фуры на глазах у свой девушки. Парень пытался поймать попутку.

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