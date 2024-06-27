Суд вынес приговор тюменцу, который снял на видео изувеченный труп коллеги

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Суд вынес приговор работнику Винзилинского завода керамических стеновых материалов, который снял на видео труп своего коллеги. Несчастный случай с 22-летним оператором технологических установок произошел 21 января 2024 года.
Молодого человека зажало между дном приемного бункера и ленточным конвейером. Подсудимый снял его изувеченный труп на видео и поделился роликом в социальных сетях.
Мужчину признали виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни лица без его согласия. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области молодой человек погиб под колесами фуры на глазах у свой девушки. Парень пытался поймать попутку.