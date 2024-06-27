Высотки, детсады и школы построят через 10 лет за тюменской объездной

Указано, что в Ново-Патрушево к 2035 году построят пять детских садов, общей вместимостью более двух тысяч мест, а также две школы на 1200 и 1501 место, межшкольный учебно-производственный комбинат на 500 мест. Кроме того, здесь возведут библиотеку, бассейн, обустроят велодорожку вокруг ЖК «Ново-Патрушево» от Федюнинского до Монтажников, построят высотки общей площадью 350тысяч квадратных метров и паркинги.