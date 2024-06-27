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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В районе тюменской объездной появятся высотки, детсады и школы

Высотки, детсады и школы построят через 10 лет за тюменской объездной

27 июня 2024, 06:25
Фото: 1MI

В районе тюменской объездной появятся высотки, детсады и школы

В районе тюменского района Патрушево до 2040 году построят новый жилой комплекс, детские сады, школы и пожарное депо.

Проект планировки территории в границах улиц Александра Митинского — Павла Шарова — Тюльпановая — Федюнинского утвержден по результатам общественных слушаний, которые состоялись на этой неделе в Тюмени.

Указано, что в Ново-Патрушево к 2035 году построят пять детских садов, общей вместимостью более двух тысяч мест, а также две школы на 1200 и 1501 место, межшкольный учебно-производственный комбинат на 500 мест. Кроме того, здесь возведут библиотеку, бассейн, обустроят велодорожку вокруг ЖК «Ново-Патрушево» от Федюнинского до Монтажников, построят высотки общей площадью 350тысяч квадратных метров и паркинги.

К 2040 в Ново-Патрушево власти хотят возвести пожарное депо на шесть машин. Все работы будут проводить в четыре этапа. Три из них завершат к 2035 году, один — к 2040 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Московском тракте из-за КРТ у горожан заберут земельные участки и жилые дома. По улицам Невской и переулок 4-й Степной будет изъято восемь жилых домов и одно нежилое здание.

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