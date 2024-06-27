Особый противопожарный режим в Тюменской области не отменили. Но есть послабления

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Соответствующая информация указана в постановлении правительства Тюменской области.
«Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов. Сохраняется особый противопожарный режим и продолжают действовать правила пожарной безопасности в лесах», — указано в документе.
По-прежнему запрещено разводить открытый огонь (разведение костров, приготовление пищи на мангалах и жаровнях) и заниматься пожароопасными работами на землях всех категорий.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уровень воды в Туре за последние сутки опустился до отметки 83 сантиметра. За сутки вода убыла на 12 сантиметров.