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В Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов

Особый противопожарный режим в Тюменской области не отменили. Но есть послабления

27 июня 2024, 05:21
Фото: 1MI

В Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов

Власти Тюменской области отменили с сегодняшнего дня действующий с 5 апреля на территории региона запрет на посещение лесов. Однако особый противопожарный режим продолжает действовать.

Соответствующая информация указана в постановлении правительства Тюменской области.

«Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов. Сохраняется особый противопожарный режим и продолжают действовать правила пожарной безопасности в лесах», — указано в документе.

По-прежнему запрещено разводить открытый огонь (разведение костров, приготовление пищи на мангалах и жаровнях) и заниматься пожароопасными работами на землях всех категорий.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уровень воды в Туре за последние сутки опустился до отметки 83 сантиметра. За сутки вода убыла на 12 сантиметров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Лес#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Особый противопожарный режим
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