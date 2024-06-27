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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Уровень тюменской Туры опустился до 83 сантиметров.

Тюменская Тура продолжает мелеть катастрофическими темпами

27 июня 2024, 04:37
Фото: тг-канал Александр Моор

Уровень тюменской Туры опустился до 83 сантиметров.

За последние сутки уровень воды в реке опустился еще на 12 сантиметров — до отметки 83 сантиметра выше нуля поста.

Двумя днями ранее уровень воды в реке составлял 108 сантиметров, а ровно месяц назад, 27 мая, 483 сантиметра. За четыре недели тюменская река обмелела на 4 метра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В департаменте недропользования и экологии Тюменской области считают, что главной причиной интенсивных темпов убыли вода в Туре является цикл сухих лет, наступивший еще в 2020 году. Еще тогда сформировался дефицит, который не был компенсирован до настоящего времени.

Специалисты департамента отмечают, что повлиять каким-либо образом на обмеление Туры невозможно — искусственным путем повысить уровень воды в реке искусственным образом не получится.

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Директор Института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин, что обмеление Туры проблематично остановить еще и по той причине, поскольку исток реки идет из Свердловской области — вода, которая могла бы попасть в тюменскую реку из истока, уходит в реки соседнего региона. Кроме того, проблема обмеления кроется в заиливании ключей — необходимо проводить работы по очистке и углублению реки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области жители Абатского района более чем на месяц остались без водопроводной воды. Из-за паводка воду в реке Ишим, которая текла из кранов селян, признали непригодной.

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