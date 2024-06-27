Тюменская Тура продолжает мелеть катастрофическими темпами

Директор Института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин, что обмеление Туры проблематично остановить еще и по той причине, поскольку исток реки идет из Свердловской области — вода, которая могла бы попасть в тюменскую реку из истока, уходит в реки соседнего региона. Кроме того, проблема обмеления кроется в заиливании ключей — необходимо проводить работы по очистке и углублению реки.