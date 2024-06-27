Тюменская Тура продолжает мелеть катастрофическими темпами

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Двумя днями ранее уровень воды в реке составлял 108 сантиметров, а ровно месяц назад, 27 мая, 483 сантиметра. За четыре недели тюменская река обмелела на 4 метра.
В департаменте недропользования и экологии Тюменской области считают, что главной причиной интенсивных темпов убыли вода в Туре является цикл сухих лет, наступивший еще в 2020 году. Еще тогда сформировался дефицит, который не был компенсирован до настоящего времени.
Специалисты департамента отмечают, что повлиять каким-либо образом на обмеление Туры невозможно — искусственным путем повысить уровень воды в реке искусственным образом не получится.
Директор Института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин, что обмеление Туры проблематично остановить еще и по той причине, поскольку исток реки идет из Свердловской области — вода, которая могла бы попасть в тюменскую реку из истока, уходит в реки соседнего региона. Кроме того, проблема обмеления кроется в заиливании ключей — необходимо проводить работы по очистке и углублению реки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области жители Абатского района более чем на месяц остались без водопроводной воды. Из-за паводка воду в реке Ишим, которая текла из кранов селян, признали непригодной.