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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Два новых ресторана откроют в Тюмени

Два новых ресторана откроют в Тюмени

27 июня 2024, 05:02
Фото: 1MI
Оба ресторана будут открыты холдингом «Максим». Под первое заведение уже найдено помещение.

В Тюмени появятся два новых ресторана — «Техникум» и «Горыныч». Первое заведение может открыться к середине 2025 года, сообщила владелец ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло на подкасте девелопера Сергея Колесника.

Ресторатор отметила, что под «Техникум» уже найдено помещение, но локацию она пока раскрывать не станет. «Горыныч» же планируется открыть в доме быта «Сибирь», который сейчас находится на реконструкции. По нему на данный момент идут переговоры.

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Также Невидайло сообщила, что ресторан русской кухни «Максимыч» будет закрыт на реконцепцию. Двери заведения закроются 2 августа.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени откроется пивной ресторан. В реализацию проекта вложили около миллиона евро.

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