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Updated Сегодня, 03:58

В Тюмени откроется пивной ресторан за миллион евро

Пивной ресторан за 1 миллион евро откроется в Тюмени

14 июня 2024, 03:56
Фото: 1MI

В Тюмени откроется пивной ресторан за миллион евро

Главной фишкой ресторана станет собственная пивоварня. Название заведения пока не раскрывается.

В квартале «1А Первомайская» откроется новый двухэтажный ресторан ресторатора Дениса Иванова. Он расположится рядом с заведениями «СибирьСибирь» и Bake Up, рассказали в Группе ресторанов Дениса Иванова РБК Тюмень.

Главной фишкой заведения станет пивоварня, которая будет размещена прямо в зале. Средний чек — две тысячи рублей. Точный объем инвестиций не раскрывается, однако по словам представителей компании он будет больше того, что было вложено в «СибирьСибирь». Тогда в открытие заведения вложили около миллиона евро.

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Исследователь истории тюменской гастрономии Лидия Носова считает, что объем вложенных в проект средств должен полностью себя оправдать.

«Если речь идет о ресторане с собственной пивоварней, то это будет единственный в городе подобный проект, и я думаю, что он точно станет востребован. В Тюмени популярны пивные бары среднего и ниже среднего уровня, но в них качество ниже, и контингент будет отличаться от того, который будет приходить в новый ресторан Дениса Иванова», — отметила Носова.
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Открытие заведения запланировано на начало осени. Название ресторана пока не раскрывается, однако, по данным издания, его назовут Beerman.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени откроется ресторан «Техникум». Заведение является проектом владельца московского альянса White Rabbit Family Бориса Зарькова.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ресторан#Инвестиции#Заведения
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