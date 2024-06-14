Пивной ресторан за 1 миллион евро откроется в Тюмени

Главной фишкой заведения станет пивоварня, которая будет размещена прямо в зале. Средний чек — две тысячи рублей. Точный объем инвестиций не раскрывается, однако по словам представителей компании он будет больше того, что было вложено в «СибирьСибирь». Тогда в открытие заведения вложили около миллиона евро.