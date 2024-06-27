Апарт-отель за 95 миллионов рублей построят возле Кремля в Тобольске

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 02:45
Возле Кремля в Тобольске построят первый в городе апарт-отель. Площадь отеля составит 991 квадратный метр, сообщил основатель центра доходной недвижимости «Касьянов» Александр Касьянов РБК Тюмень.
«Мы решили зайти в Тобольск, потому что это активно развивающийся город. Более того, формат апарт-отелей в нем не представлен, в то время как в других городах он весьма востребован. В реализации проекта на каждом этапе мы получаем помощь от городской администрации», — рассказал Касьянов.
В отеле будут 30-35 номеров квартирного типа. Как правило, такие комнаты ориентированы на более долгий срок сдачи. Кроме того, номера могут принадлежать разным собственникам, которые получают доход от аренды и количества гостей.
Разработка проектной документации будет завершена до конца года, а открытие отеля запланировано на второй квартал 2026 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 85-95 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появится холодильный складской комплекс для хранения продуктов. В проект вложили 1.7 миллиарда рублей.