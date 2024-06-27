Зарплаты не хватает: в поисках подработки находится 41% тюменцев

По данным аналитиков, в топ «дорогих» подработок входят вакансии стоматолога-имплантолога, стоматолога-ортопеда, водителя-курьера, курьера на лето, репетитора английского для взрослых, дорожного рабочего, кондиционерщика, сантехника, монтажника и ведущего в ночном клубе. В этих вакансиях предлагается зарплата от 60 тысяч рублей в месяц.