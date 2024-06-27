Зарплаты не хватает: в поисках подработки находится 41% тюменцев

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
Искать подработку планирует 41% тюменцев. Аналитики hh.ru выяснили, что в основном в дополнительных источниках заработка нуждаются соискатели в возрасте до 18 лет и старше 55 лет.
Большая часть тюменцев, находящихся в поисках подработки, работает в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Искусство, развлечения, массмедиа», «Наука, образование» и «Рыночная торговля». Не нуждаются в дополнительном заработке представители сфер «Автомобильный бизнес», «Производство, сервисное обслуживание» и «Безопасность».
По данным аналитиков, в топ «дорогих» подработок входят вакансии стоматолога-имплантолога, стоматолога-ортопеда, водителя-курьера, курьера на лето, репетитора английского для взрослых, дорожного рабочего, кондиционерщика, сантехника, монтажника и ведущего в ночном клубе. В этих вакансиях предлагается зарплата от 60 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени самая высокая предлагаемая зарплата достигла 186 тысяч рублей. Такую зарплату предлагают шлифовщикам, фрезеровщикам и токарям.