Имя нового мэра Тюмени станет известно сегодня

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
На кресло градоначальника претендуют четыре кандидата: глава Тобольска Максим Афанасьев, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер, координатор тюменского отделения партии ЛДПР Максим Долматов и председатель регионального отделения партии «Коммунисты России» Динар Абукин.
Напомним, ранее занимавший должность главы администрации Тюмени Руслан Кухарук 30 мая был назначен на должность врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В этот же день Наталья Комарова, возглавлявшая округ в течение 14 лет, ушла в отставку.
1 июня на внеочередном заседании Тюменской городской Думы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Руслана Кухарука и возложении обязанностей врио главы администрации города на заместителя Петра Вагина, а также объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра.