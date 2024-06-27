nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Имя нового мэра Тюмени станет известно сегодня

Имя нового мэра Тюмени станет известно сегодня

27 июня 2024, 03:28
Фото: 1MI
Имя нового главы администрации города назовут сегодня, 27 июня, в Тюмени. Мэра выберут депутаты городской думы на очередном заседании в рамках тайного голосования.

На кресло градоначальника претендуют четыре кандидата: глава Тобольска Максим Афанасьев, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер, координатор тюменского отделения партии ЛДПР Максим Долматов и председатель регионального отделения партии «Коммунисты России» Динар Абукин.

Напомним, ранее занимавший должность главы администрации Тюмени Руслан Кухарук 30 мая был назначен на должность врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В этот же день Наталья Комарова, возглавлявшая округ в течение 14 лет, ушла в отставку.

Чиновникам уже сообщили, кто станет новым мэром Тюмени
Узнать подробнее

1 июня на внеочередном заседании Тюменской городской Думы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Руслана Кухарука и возложении обязанностей врио главы администрации города на заместителя Петра Вагина, а также объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра.

Читайте также:
Одну из дорог в Тюмени перекроют до середины сентября. КАРТАНа объездной в Тюмени построят надземный пешеходный переходВ Тюмени мелеет Тура, бегают оленята, закрывается ресторан и умирают нерожденные дети
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Администрация г.Тюмени#Тюменская область#Новости тюмени#Выборы#Мэр
Подпишитесь
Катастрофа большого города. В тюменской Туре уровень воды упал уже до 95 сантиметров
Вчера, 06:43
Тюменцам рассказали, как дешево отдохнуть в Египте и Турции
Вчера, 10:22
В Тюмени закроется популярный ресторан русской кухни
Вчера, 06:46
Когда будет дешевле? Откладывая покупку квартиры, тюменка потеряла много денег
Вчера, 07:53
Ездить невозможно! Тюменцы назвали самые проблемные развязки города
Вчера, 08:41
Семья искала его с января: с погибшим на СВО добровольцем простились в тюменском селе
Вчера, 10:17