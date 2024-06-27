Имя нового мэра Тюмени станет известно сегодня

Напомним, ранее занимавший должность главы администрации Тюмени Руслан Кухарук 30 мая был назначен на должность врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В этот же день Наталья Комарова, возглавлявшая округ в течение 14 лет, ушла в отставку.