Одну из дорог в Тюмени перекроют до середины сентября. КАРТА

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В Тюмени с 4 июля по 24 сентября будет перекрыта дорога на Газовиков. Ограничения затронут участок от спорткомплекса «Здоровье» до дома №19/2 на Газовиков, предупредили в городской администрации.
На данном участке будет проводиться капитальный ремонт тепловой сети. Объехать можно будет по Газовиков или Заречному проезду.
Ранее «Наш город» писал, что часть дороги на Рижской в Тюмени перекроют на три недели. Там тоже пройдет капремонт участка тепловой сети.