nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

Дорогу на Газовиков в Тюмени перекроют до 23 сентября

Одну из дорог в Тюмени перекроют до середины сентября. КАРТА

27 июня 2024, 03:02
Фото: 1MI

Дорогу на Газовиков в Тюмени перекроют до 23 сентября

Проезд перекроют с 4 июля. Там начнется капитальный ремонт тепловой сети.

В Тюмени с 4 июля по 24 сентября будет перекрыта дорога на Газовиков. Ограничения затронут участок от спорткомплекса «Здоровье» до дома №19/2 на Газовиков, предупредили в городской администрации.

Фото: Администрация Тюмени

На данном участке будет проводиться капитальный ремонт тепловой сети. Объехать можно будет по Газовиков или Заречному проезду.

Ранее «Наш город» писал, что часть дороги на Рижской в Тюмени перекроют на три недели. Там тоже пройдет капремонт участка тепловой сети.

Читайте также:
Апарт-отель за 95 миллионов рублей построят возле Кремля в ТобольскеНа объездной в Тюмени построят надземный пешеходный переходЗвезда сериала «Слово пацана» из Тюмени вновь примерит на себя роль бандита
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Дорога#Дороги#Ограничения#Капремонт#Ограничение движения#Предупреждение
Подпишитесь
Катастрофа большого города. В тюменской Туре уровень воды упал уже до 95 сантиметров
Вчера, 06:43
Тюменцам рассказали, как дешево отдохнуть в Египте и Турции
Вчера, 10:22
В Тюмени закроется популярный ресторан русской кухни
Вчера, 06:46
Когда будет дешевле? Откладывая покупку квартиры, тюменка потеряла много денег
Вчера, 07:53
Ездить невозможно! Тюменцы назвали самые проблемные развязки города
Вчера, 08:41
Семья искала его с января: с погибшим на СВО добровольцем простились в тюменском селе
Вчера, 10:17