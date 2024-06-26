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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:58

Самая высокая предлагаемая зарплата в Тюмени достигла 186 тысяч рублей

Самая высокая предлагаемая зарплата в Тюмени достигла 186 тысяч рублей

26 июня 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney
186 тысяч рублей готовы платить работодатели некоторым специалистам. На такую зарплату могут претендовать токари, шлифовщики и фрезеровщики. За три месяца их средний заработок вырос на 82%.

По итогам второго квартала 2024 года рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Тюменской области возглавили токари, шлифовщики и фрезеровщики. Их предлагаемые зарплаты выросли на 82% — до 185.9 тысячи рублей в месяц, выяснили аналитики hh.ru.

Также в рейтинг вошли геодезисты на зарплату в 156 тысяч рублей (+4%), машинисты — 149.9 тысячи (+5%), сварщики — 133.2 тысячи (-1%) и инженеры пусконаладочных работ — 130 тысяч (+13%).

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В категории топ-менеджеров самые высокие зарплаты предлагали генеральному директору — 175 тысяч рублей, коммерческому директору и руководителю строительного проекта — по 150 тысяч, техническому директору — 140 тысяч, финансовому директору — 130 тысяч и руководителю отдела продаж — 120.9 тысячи.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области зарплаты женщин-руководителей отстают от мужских на треть. По мнению экспертов, это связано с региональными особенностями.

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