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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В Тюмени закроется популярный ресторан русской кухни

В Тюмени закроется популярный ресторан русской кухни

26 июня 2024, 06:46
Фото: 1MI
В Тюмени закроется ресторан русской кухни «Максимыч», расположенный на 50 лет Октября. 1 августа «Максимыч» отметит свое 16-летие. Однако уже 2 августа его двери закроются.

О закрытии и его причинах рассказала владелица заведения Лариса Невидайло на подкасте девелопера Сергея Колесника.

«„Максимычу“ 16 лет будет 1-го августа. Там уже лестницы скрипят. Мы отмечаем 1-го августа, а уже 2-го закрываем его на реконцепцию. Точно так же, как сделали с „Посейдоном“. Но его мы перевезли в другую локацию, сохранив историю. В „Максимыче“ мы оставим этот дух. Это не будет прямо современное прочтение русской кухни. Это будет уже ресторан немного другого уровня», — пояснила Невидайло.
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Ресторатор добавила, что для ремонта уже закупили мебель и разработали дизайн-проект. Также, по ее словам, многие гости выступали против закрытия и реконцепции заведения.

Ранее «Наш город» писал, что в начале осени в Тюмени откроется новый пивной ресторан с собственной пивоварней. В открытие заведения вложили около миллиона евро.

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