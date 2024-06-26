В Тюмени закроется популярный ресторан русской кухни

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
О закрытии и его причинах рассказала владелица заведения Лариса Невидайло на подкасте девелопера Сергея Колесника.
«„Максимычу“ 16 лет будет 1-го августа. Там уже лестницы скрипят. Мы отмечаем 1-го августа, а уже 2-го закрываем его на реконцепцию. Точно так же, как сделали с „Посейдоном“. Но его мы перевезли в другую локацию, сохранив историю. В „Максимыче“ мы оставим этот дух. Это не будет прямо современное прочтение русской кухни. Это будет уже ресторан немного другого уровня», — пояснила Невидайло.
Ресторатор добавила, что для ремонта уже закупили мебель и разработали дизайн-проект. Также, по ее словам, многие гости выступали против закрытия и реконцепции заведения.
Ранее «Наш город» писал, что в начале осени в Тюмени откроется новый пивной ресторан с собственной пивоварней. В открытие заведения вложили около миллиона евро.