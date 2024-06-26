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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 08:43

Тюменцы назвали самые проблемные развязки города.

Ездить невозможно! Тюменцы назвали самые проблемные развязки города

26 июня 2024, 08:41
Фото: nashgorod.ru
Тюменцы назвали самые проблемные развязки города.

Тюменцы назвали самые проблемные развязки города

Каждый вечер в Тюмени проходит одинаково — пробки, шутки в 2ГИС и нервные водители. Причем проблемы зачастую наблюдаются на одних и тех же участках. Тюменцы составили народный антирейтинг развязок, движение на которых вечерами парализовано. А мы узнали, что не так с этими участками дороги.

Опрос «Нашего города» показал, что чаще всего тюменцы жалуются на развязку пересечения Московского тракта и улицы Закалужской.

«Нужно на Московском строить развязку третьим ярусом в сторону Рощино со стороны и в сторону Комарова из города. Здесь очевидно перегружена пропускная способность», — уверены тюменцы.

На втором месте еще один выезд на Объездную — развязка на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского. Горожане отмечают, что часто выехать из торговых центров, которые сосредоточены в районе этого кольца, практически невозможно.

И на третьем месте — развязка Червишевский тракт — Федюнинского. Здесь также каждый вечер собираются километровые пробки из желающий вернуться из города в жилые комплексы района деревни Патрушева и тех, что расположены далее по тракту.

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По мнению почетного строителя РФ и директора комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексея Савоськина, главная причина появления пробок и затруднение проезда развязок в неграмотной организации дорожного движения и зонирования города. Сосредоточение бизнес-блока в центре города вынуждает тюменцев каждое утро стягиваться к центру с окраин. А путь как раз чаще всего пролегает через объездную, улицу Мельникайте и оба тракта — Червишевский и Московский.

К тому же должны сначала строиться автодороги и развязки, потом уже пусть выдается разрешение на строительство жилья. Но в Тюмени все делается не для горожан, а в угоду застройщикам, которые извлекают максимальную прибыль», — уверен общественник.

С этим согласен и аварийный комиссар Владимир Мельников, который отмечает, что сейчас без строительства новых уровней или расширения действующих дорог решить проблемы самых напряженных участков практически невозможно.

«У этих участков нет нужной пропускной способности, а часто городу по ту сторону Объездной активно застраивается. Решить проблему светофором или другими мерами регулирования уже не получится», — считает он.

А потому тюменцам пока придется потерпеть и постоять в пробках. Ведь дорожная сеть развивается значительно медленнее, чем застраивается город.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени планируют избавиться от пробок с помощью строительства развязки, объездной и транспортного коридора.

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