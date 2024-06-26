Ездить невозможно! Тюменцы назвали самые проблемные развязки города

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Опрос «Нашего города» показал, что чаще всего тюменцы жалуются на развязку пересечения Московского тракта и улицы Закалужской.
«Нужно на Московском строить развязку третьим ярусом в сторону Рощино со стороны и в сторону Комарова из города. Здесь очевидно перегружена пропускная способность», — уверены тюменцы.
На втором месте еще один выезд на Объездную — развязка на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского. Горожане отмечают, что часто выехать из торговых центров, которые сосредоточены в районе этого кольца, практически невозможно.
И на третьем месте — развязка Червишевский тракт — Федюнинского. Здесь также каждый вечер собираются километровые пробки из желающий вернуться из города в жилые комплексы района деревни Патрушева и тех, что расположены далее по тракту.
По мнению почетного строителя РФ и директора комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексея Савоськина, главная причина появления пробок и затруднение проезда развязок в неграмотной организации дорожного движения и зонирования города. Сосредоточение бизнес-блока в центре города вынуждает тюменцев каждое утро стягиваться к центру с окраин. А путь как раз чаще всего пролегает через объездную, улицу Мельникайте и оба тракта — Червишевский и Московский.
К тому же должны сначала строиться автодороги и развязки, потом уже пусть выдается разрешение на строительство жилья. Но в Тюмени все делается не для горожан, а в угоду застройщикам, которые извлекают максимальную прибыль», — уверен общественник.
С этим согласен и аварийный комиссар Владимир Мельников, который отмечает, что сейчас без строительства новых уровней или расширения действующих дорог решить проблемы самых напряженных участков практически невозможно.
«У этих участков нет нужной пропускной способности, а часто городу по ту сторону Объездной активно застраивается. Решить проблему светофором или другими мерами регулирования уже не получится», — считает он.
А потому тюменцам пока придется потерпеть и постоять в пробках. Ведь дорожная сеть развивается значительно медленнее, чем застраивается город.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени планируют избавиться от пробок с помощью строительства развязки, объездной и транспортного коридора.