Ездить невозможно! Тюменцы назвали самые проблемные развязки города

По мнению почетного строителя РФ и директора комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексея Савоськина, главная причина появления пробок и затруднение проезда развязок в неграмотной организации дорожного движения и зонирования города. Сосредоточение бизнес-блока в центре города вынуждает тюменцев каждое утро стягиваться к центру с окраин. А путь как раз чаще всего пролегает через объездную, улицу Мельникайте и оба тракта — Червишевский и Московский.