Тюменская культурная элита раскрыла свои доходы за 2023 год

Заработная плата главы тюменских театров увеличилась на 200 тысяч рублей

У руководителей учреждений культуры Тюменской области выросли зарплаты. На 200 тысяч рублей увеличилась за последние два года зарплата главы Тюменского концертно-театрального объединения Вероники Кирюшиной — с 289 тысяч в 2021 году до 489 тысяч рублей в месяц.