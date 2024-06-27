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Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Заработная плата главы тюменских театров увеличилась на 200 тысяч рублей

Тюменская культурная элита раскрыла свои доходы за 2023 год

27 июня 2024, 04:07
Фото: 1MI

Заработная плата главы тюменских театров увеличилась на 200 тысяч рублей

У руководителей учреждений культуры Тюменской области выросли зарплаты. На 200 тысяч рублей увеличилась за последние два года зарплата главы Тюменского концертно-театрального объединения Вероники Кирюшиной — с 289 тысяч в 2021 году до 489 тысяч рублей в месяц.

У генерального директора «Тюменское музейно-просветительское объединение» Светланы Сидоровой среднемесячный доход вырос с 272 тысяч рублей в 2021 году до 348 тысяч в 2023 году.

У заместителя генерального директора, директора структурного подразделения «Тюменский драматический театр» Сергея Осинцева среднемесячный заработок в 2023 году составлял 285 тысяч рублей, у зама генерального директора, директора «Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова» Ивана Панасенко — 247 тысяч рублей (за два года размер заработка не изменился).

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А вот у главы «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник» Владислава Дронова среднемесячный заработок уменьшился с 271 тысячи рублей в 2021 году до 228 тысяч рублей в 2023 году.

Ранее «Наш Город» писал, что согласно итогам социально-экономического развития Тюмени за первый квартал 2024 года, среднемесячная заработная плата у сотрудников предприятий областной столицы выросла почти на 21% и достигла 99 тысяч 185 рублей.

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