Тюменская культурная элита раскрыла свои доходы за 2023 год

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
У генерального директора «Тюменское музейно-просветительское объединение» Светланы Сидоровой среднемесячный доход вырос с 272 тысяч рублей в 2021 году до 348 тысяч в 2023 году.
У заместителя генерального директора, директора структурного подразделения «Тюменский драматический театр» Сергея Осинцева среднемесячный заработок в 2023 году составлял 285 тысяч рублей, у зама генерального директора, директора «Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова» Ивана Панасенко — 247 тысяч рублей (за два года размер заработка не изменился).
А вот у главы «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник» Владислава Дронова среднемесячный заработок уменьшился с 271 тысячи рублей в 2021 году до 228 тысяч рублей в 2023 году.
Ранее «Наш Город» писал, что согласно итогам социально-экономического развития Тюмени за первый квартал 2024 года, среднемесячная заработная плата у сотрудников предприятий областной столицы выросла почти на 21% и достигла 99 тысяч 185 рублей.